Hollywood, Flugshow und Hightech am Wolfgangsee

St. Wolfgang am Wolfgangsee (OTS) -

Bei der diesjährigen Preisverleihung der „Academy Awards of Aviation“ im Eventresort scalaria, dem europäischen Pendant zur jährlichen Gala in Beverly Hills, wird Hollywood-Star Morgan Freeman nach 2022 zum zweiten Mal an den Wolfgangsee zurückkehren. Im Rahmen der abendlichen Verleihung wird er die begehrten Awards feierlich an die diesjährigen Preisträger überreichen.

Am Red Carpet am scalaria Beach werden neben Morgan Freeman begleitet von seiner Lebensgefährtin Dr. Linda Keena und den Preisträgern wieder internationale, hochkarätige prominente Gäste aus der Aviation, Wirtschaft und Gesellschaft im Blitzlicht stehen.

Zuvor wird tagsüber in der Science Lounge über die Zukunft des Fliegens diskutiert und Innovationen aus Luft- und Raumfahrt vor- und ausgestellt.

Später am Nachmittag verwandelt die Flugshow „Flying Emotions“ den Himmel über dem See in eine Bühne, musikalisch begleitet von Opernstar Erwin Schrott und Martin Gellner. Inklusive Public-Viewing-Bereich an der öffentlichen Seepromenade von St. Wolfgang bei freiem Eintritt.

Die Living Legends of Aviation Awards Preisträger 2026

Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um die Luft- und Raumfahrt verdient gemacht haben. Seitens des Komitees der bestehenden Legenden der Living Legends of Aviation wurden 2026 folgende Preisträger ausgewählt: Den Kenn Ricci Lifetime Aviation Entrepreneur Award erhält Éric Trappier, Chairman und CEO von Dassault Aviation. Der Lifetime Aviation Industry Leader Award geht an Jérémie Caillet, President von Jet Aviation, der Eren Ozmen Entrepreneur of the Year Award an Daniel Metzler, CEO und Mitgründer von Isar Aerospace. Mit nur 35 Jahren trägt er mit seinen innovativen Space-Technologien aktuell zum aufstrebenden Erfolg der europäischen Raumfahrt bei. Didier Delsalle, ehemaliger Chef-Testpilot von Airbus Helicopters und der bislang einzige Mensch, der einen Hubschrauber auf dem Mount Everest landete, wird mit dem Elling Halvorson Vertical Flight Award geehrt. Den Freedom of Flight Award erhalten Marco Waltenspiel und Marco Fürst vom Red Bull Skydive Team, die als weltweit Erste im Wingsuit durch die Tower Bridge London flogen. Möglich wurde dieses weltweit erstmals durchgeführte Flugmanöver durch die Entwicklung einer neuen Technik, in Bodennähe noch einmal Höhe zu gewinnen und den Fallschirm sicher auszulösen.

Astronauten, Weltrekordhalter und Persönlichkeiten aus Luft- und Raumfahrt

Die Aufnahme in den Kreis der Living Legends of Aviation wird dieses Jahr weiteren fünf Persönlichkeiten zuteil: ESA-Astronaut Thomas Pesquet, der zwei ISS-Langzeitmissionen absolvierte, der slowakische Konstrukteur Štefan Klein, dessen AirCar als erstes Flugauto eine Lufttüchtigkeitszulassung erhielt, Hans Jürgen Ostler, Gründer von HTM Helicopter Travel Munich, sowie mit Raimund Riedmann und Siegfried „Blacky“ Schwarz zwei Pilotenlegenden von The Flying Bulls.

Alle Preisträger und Awards unter: Preisträger 2026 – Living Legends of Aviation | scalaria

Science Lounge: Wo die Zukunft des Fliegens beginnt

Der Tag startet um 11.00 Uhr mit einem Panel Talk in der scalaria Science Lounge unter dem Leitmotiv „Pioneering Innovation“, inhaltlich maßgeblich mitgestaltet von NXT Technologies aus Salzburg. Airbus Helicopters präsentiert den neuen „RACER“ Hubschrauber ohne Heckrotor mit über 50 Prozent höherer Reisegeschwindigkeit, während FACC gemeinsam mit Embraer das vollelektrische eVTOL „EVE“ von Air Mobility vorstellt. Klein Vision sprechen über ihr AirCar, welches in wenigen Minuten vom Straßenfahrzeug zum Flugzeug wechselt – eine patentierte Transformationsmechanik, die nach mehr als 200 Starts und Landungen die Luftverkehrslizenz in der Slowakei erhalten hat. Die Rocket Factory Augsburg stellt einen neuen Ansatz vor, ein Raketentriebwerk in Serie zu fertigen, wie dies heute in der Automobilbranche üblich ist und damit europäische Satellitenstarts bezahlbar zu machen. Durch den Panel Talk führt Schauspielerin Annabelle Mandeng, bekannt aus der Netflix-Serie „Vikings: Valhalla“. Resttickets zur Teilnahme an der scalaria Science Lounge zu

Euro 250,00 buchbar unter: https://scalaria.com/living-legends-of-aviation#science-lounge

Live vor Ort erlebbar: der eVTOL „EVE“ Simulator, die AVILUS Rettungsdrohne „GRILLE“ sowie ein Original-Mock-up eines Rocket Factory Augsburg-Raketentriebwerks und das AirCar-Modell.

Referenten am Podium: Robert Machtlinger (FACC), Johannes Plaum (Airbus Helicopters), Dr. Stefan Brieschenk (Rocket Factory Augsburg), Niclas Bähr (AVILUS), Stefan Klein und Anton Zajac (Klein Vision)

Flugshow: Mit The Flying Bulls, Dario Costa, dem Bundesheer und der Flugpolizei

Ab 14.00 Uhr gehört der Himmel den Fliegern. Weltrekordhalter Dario Costa, der kürzlich als weltweit Erster mit seiner Edge 540 auf einem fahrenden Zug landete, wird ebenfalls zu sehen sein, wie The Flying Bulls mit ihren historischen Luftfahrzeugen wie die B-25 oder die Mustang. Peter Salzmann wagt einen Skydive mit einem Wingsuit-Foil. Das Bundesheer präsentiert seinen neuen Leonardo AW169M, die Flugpolizei demonstriert zusammen mit der COBRA moderne Rettungseinsätze. Im Public-Viewing-Bereich auf der Seepromenade informieren Bundesheer und Flugpolizei zudem ab 11.00 Uhr über die Pilotenausbildung.

Musikalische Weltpremiere: Opernstar Erwin Schrott und Martin Gellner begleiten die Flugshow

Im Rahmen der Flugshow „Flying Opera“ – jener über die Jahre gewachsenen Verbindung aus Live-Orchestermusik und Flugkunst, die in Kooperation mit The Flying Bulls entsteht – gibt es 2026 eine Weltpremiere: Bassbariton Erwin Schrott tritt erstmals am Wolfgangsee auf und präsentiert ausgewählte Songs aus seinem Classic-Cross-Over-Album „Havanna Nocturna“ begleitet vom Ensemble The Big Island Orchestra unter der Leitung von Martin Gellner. In der Luft dazu: eine Formation von The Flying Bulls, dem Red Bull Blanix Team und Kunstflugpilot Dario Costa. Weitere Künstler des Abends sind Rolf Stahlhofen, Gründungsmitglied der Söhne Mannheims, sowie Andrew Roachford und Tim Howar – beide Frontmänner von Mike + The Mechanics.

Alle Informationen zu scalaria Living Legends of Aviation Europe 2026 sowie zur Buchung von Sponsor Tables im DO-X Teatro, sowie Day-Tickets für die scalaria Science Lounge: Living Legends of Aviation 2026 - Award Gala | scalaria Events

Text und Bild honorarfrei unter Angabe des Copyrights im Zusammenhang mit der Berichterstattung zur scalaria Living Legends of Aviation 2026.

Jubiläum scalaria Living Legends of Aviation Europe Awards Europe 2026

Hollywood, Luftfahrt und Hightech am Wolfgangsee Morgan Freeman ist Gastgeber der 5. scalaria Living Legends of Aviation Europe Awards 2026 in der scalaria – mit Public-Bereich an der Promenade von St. Wolfgang.

Datum: 05.09.2026

Art: Gesellschaft

Ort: event resort scalaria

See 1

5360 St. Wolfgang

Österreich

URL: https://scalaria.com/living-legends-of-aviation