  • 28.08.2026, 09:30:33
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Philipp Piber als Geschäftsführer der Austro Control GmbH wiederbestellt

Neuer Vertrag ab 1. Jänner 2027 für fünf Jahre - Piber führt die österreichische Flugsicherung weiterhin gemeinsam mit Elisabeth Landrichter

Wien (OTS) - 

Bundesminister Peter Hanke hat Mag. Philipp Piber als Geschäftsführer der Austro Control GmbH (ACG) wiederbestellt. Der neue Vertrag beginnt mit 1. Jänner 2027 und läuft über fünf Jahre. Piber, der seit 2022 Geschäftsführer ist, führt die österreichische Flugsicherung damit auch weiterhin gemeinsam mit Elisabeth Landrichter, die seit Mai 2024 Teil der Geschäftsführung ist.

Der Position ging eine öffentliche Ausschreibung voraus. Piber setzte sich in einem begleiteten Auswahlprozess durch. „Mit Philipp Piber und Elisabeth Landrichter bleibt ein eingespieltes und kompetentes Team an der Spitze von Austro Control. Beide kennen das Unternehmen und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau und haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie höchste Sicherheit im österreichischen Luftraum mit einer konsequenten Weiterentwicklung verbinden können. Ich freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit", betont Bundesminister Hanke.

Piber ist seit 2016 bei Austro Control tätig. Vor seiner Tätigkeit als Geschäftsführer leitete er die österreichische Luftfahrtbehörde bei Austro Control. Davor war er im Finanz- und Verkehrsministerium beschäftigt. Elisabeth Landrichter ist seit Mai 2024 Geschäftsführerin der ACG und war zuvor stellvertretende Leiterin der Verkehrssektion im Ministerium.

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