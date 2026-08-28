Kulturstammtisch der Kulturvernetzung Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Mit dem Kulturstammtisch hat die Kulturvernetzung Niederösterreich ein neues Veranstaltungsformat für Kunst- und Kulturschaffende in allen Vierteln Niederösterreichs ins Leben gerufen: Dabei laden die Viertelbüros der Kulturvernetzung Niederösterreich mehrmals im Jahr an wechselnden Kulturorten zum persönlichen Kennenlernen, Vernetzen und Austauschen ein.

Neben dem persönlichen Austausch mit anderen Initiativen und Kulturakteuren erhalten die Teilnehmenden auch aktuelle Informationen zu Services, Angeboten und Entwicklungen der Kulturvernetzung Niederösterreich. Gleichzeitig bietet jeder Kulturstammtisch die Möglichkeit, einen anderen Kulturort kennenzulernen und Einblicke in die Arbeit regionaler Kulturinitiativen zu gewinnen. So entsteht über die regelmäßigen Treffen ein lebendiges Netzwerk, das den Austausch innerhalb der Kulturszene stärkt und neue Verbindungen entstehen lässt.

Den Auftakt macht der Kulturstammtisch am 17. September ab 19 Uhr in der Bruckmeierei in Eichgraben. In entspannter Atmosphäre stehen dabei der direkte Austausch untereinander und die Beantwortung der Fragen, was die Kulturszene vor Ort bewegt, welche Projekte und Ideen gerade entstehen, wo es Herausforderungen oder Unterstützungsbedarf gibt und welche Erfahrungen, Kontakte und Impulse miteinander geteilt werden können, im Fokus.

Weitere Termine im Industrieviertel sind am 12. Oktober im Schloss Fischau in Bad Fischau-Brunn und am 10. November im Café im Wittnerhof in Gramatneusiedl; Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Im Mostviertel ist der erste Kulturstammtisch am 24. September ab 19 Uhr im Jugendzentrum A-Toll in Amstetten angesetzt, nachdem zuvor ab 17 Uhr die diesjährige NÖ Landesausstellung in Mauer besucht werden kann. Darauf folgen am 19. Oktober ab 18 Uhr die Färberei Kulturwerkstatt in Wieselburg sowie am 26. November ab 19.30 Uhr das Kulturzentrum Löwinnenhof* in St. Pölten. Im Waldviertel steht der Kulturstammtisch am 21. Oktober in der Pop-up-Galerie im Kunsthaus Horn (Beginn ist um 19 Uhr); im Weinviertel finden die nächsten Termine 2027 statt.

Anmeldungen bis jeweils eine Woche vor dem Termin im jeweiligen Büro der Kulturvernetzung Niederösterreich: für das Industrieviertel unter 02639/2552 und e-mail [email protected], für das Mostviertel unter 07442/53611 und e-mail [email protected], für das Waldviertel unter 02982/53500 und e-mail [email protected] sowie für das Weinviertel unter 02572/20250 und e-mail [email protected]. Nähere Informationen unter www.kulturvernetzung.at.