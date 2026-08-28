Medienaviso: Sonntag, 6. September: „Tag des Wiener Wohnbaus“ im Rudolf-Bednar-Park

Wien (OTS) -

Zum siebten Mal findet der „Tag des Wiener Wohnbaus“ am Sonntag, dem 6. September, statt. Im Rudolf-Bednar-Park (Krakauer Straße 17, 1020 Wien) erwartet die Besucher*innen von 12.00 bis 18.30 Uhr eine umfangreiche Leistungsschau rund um das Thema Wohnen und die modernisierte Wohnungsvergabe der Stadt Wien.

Datum: Sonntag, 6. September 2026

Ort: Rudolf-Bednar-Park, 1020 Wien, Krakauer Straße 17

12.00 Uhr: Start des Bühnenprogramms (Programm unter wienwohntbesser.at/programm-tag-des-wiener-wohnbaus) sowie Eröffnung der Infozelte

15.00 Uhr: Begrüßung durch Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen Mag.a Elke Hanel-Torsch

Über die Wohnungsvergabe NEU informieren die Expert*innen der Wohnberatung Wien auf einer eigenen Beratungsinsel und stehen für Fragen zur Verfügung. Mit dabei sind außerdem Wiener Wohnen, die MieterHilfe, wohnpartner, Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*), Hauskunft, wohnfonds_wien, Technische Stadterneuerung (MA 25), die Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten (MA 50), die Baupolizei (MA 37), das Frauenservice (MA 57), das Immobilienmanagement der Stadt Wien (MA 69), die Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle (MA 39), Wien Energie, Wiener Klima-Tour, das Mobile Stadtservice, Grätzlpolizei und das Programm „Raus aus Gas“.

Der vollständige Programmablauf findet sich unter:

wienwohntbesser.at/programm-tag-des-wiener-wohnbaus-2026



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