  • 28.08.2026, 09:00:36
  • /
  • OTS0011

Medienaviso: Sonntag, 6. September: „Tag des Wiener Wohnbaus“ im Rudolf-Bednar-Park

Wien (OTS) - 

Zum siebten Mal findet der „Tag des Wiener Wohnbaus“ am Sonntag, dem 6. September, statt. Im Rudolf-Bednar-Park (Krakauer Straße 17, 1020 Wien) erwartet die Besucher*innen von 12.00 bis 18.30 Uhr eine umfangreiche Leistungsschau rund um das Thema Wohnen und die modernisierte Wohnungsvergabe der Stadt Wien.

Datum: Sonntag, 6. September 2026
Ort: Rudolf-Bednar-Park, 1020 Wien, Krakauer Straße 17

12.00 Uhr: Start des Bühnenprogramms (Programm unter wienwohntbesser.at/programm-tag-des-wiener-wohnbaus) sowie Eröffnung der Infozelte

15.00 Uhr: Begrüßung durch Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen Mag.a Elke Hanel-Torsch

Über die Wohnungsvergabe NEU informieren die Expert*innen der Wohnberatung Wien auf einer eigenen Beratungsinsel und stehen für Fragen zur Verfügung. Mit dabei sind außerdem Wiener Wohnen, die MieterHilfe, wohnpartner, Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*), Hauskunft, wohnfonds_wien, Technische Stadterneuerung (MA 25), die Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten (MA 50), die Baupolizei (MA 37), das Frauenservice (MA 57), das Immobilienmanagement der Stadt Wien (MA 69), die Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle (MA 39), Wien Energie, Wiener Klima-Tour, das Mobile Stadtservice, Grätzlpolizei und das Programm „Raus aus Gas“.

Der vollständige Programmablauf findet sich unter:

wienwohntbesser.at/programm-tag-des-wiener-wohnbaus-2026

Alle Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen. Bitte um Anmeldung unter

[email protected]

Rückfragen & Kontakt

Stephan Grundei
Mediensprecher Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch
Tel.: 0676/8118 98057
E-Mail: [email protected]

Wohnservice Wien
Presse & Kampagnen
Tel.: 01/24503-25888
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Stadt Wien - Kommunikation und Medien (KOM)

Rückfragen & Kontakt

Stephan Grundei
Mediensprecher Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch
Tel.: 0676/8118 98057
E-Mail: [email protected]

Wohnservice Wien
Presse & Kampagnen
Tel.: 01/24503-25888
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright