Notfall Suki: Acht Wochen alter Welpe kämpft ums Überleben

Wien/Vösendorf (OTS) -

Im Tierschutzhaus des Wiener Tierschutzvereins/Tierschutz Austria in Vösendorf bangt man derzeit um die acht Wochen alte Suki. Eigentlich sollte der kleine Shih-Tzu-Welpe gerade spielen, schlafen und die Welt entdecken. Stattdessen liegt sie schwer krank in einer Tierklinik und kämpft um ihr Leben.

Suki leidet an Parvovirose, einer hoch ansteckenden Viruserkrankung, die in bis zu 90 Prozent der Fälle tödlich verläuft. Weil ihre bisherigen Halter:innen die notwendige Behandlung nicht finanzieren konnten oder wollten, stand eine Euthanasie im Raum. Der Wiener Tierschutzverein/Tierschutz Austria ist deshalb eingesprungen, hat Suki dauerhaft übernommen und finanziert die aufwendige Behandlung.

„ Suki hat ihr ganzes Leben noch vor sich. Wir wollen nicht zulassen, dass ihre Überlebenschance an den Kosten scheitert “, sagt Stephan Scheidl, Tierheimleiter des Tierschutzhauses in Vösendorf.

Die kleine Hündin wird derzeit stationär in einer Tierklinik behandelt. Ihr Zustand ist kritisch und ob die Behandlung anschlägt, noch ungewiss. Ungeachtet des Ausgangs betragen die Behandlungskosten rund 2.500 Euro.

„ Solche aufwendigen Behandlungen, mit leider oft ungewissem Ausgang, sind nur durch die Spenden vieler tierlieber Menschen möglich. Für diese Unterstützung sind wir unendlich dankbar. Falls Suki überlebt, suchen wir für sie auch bald ein liebevolles neues Zuhause “, so Scheidl.

Jetzt Spenden: https://www.tierschutz-austria.at/notfelle/

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