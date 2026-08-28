  • 28.08.2026, 08:00:35
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Europäische Biofeedback Akademie - Neue Lernplattform

Universitätslehrgang an der SFU Wien für Ärzte, Psychologen, Psychotherapeuten

Hallein/Wien (OTS) - 

Die Europäische Biofeedback Akademie (BFA) bietet seit 30 Jahren die Ausbildung zum/r Biofeedback-TherapeutIn bzw. -TrainerIn an. Bisher haben über 1000 TeilnehmerInnen die Ausbildung absolviert.

Die Biofeedback Ausbildung richtet sich vor allem an Personen mit therapeutischem Grundberuf (z.B.: MedizinerInnen, PsychologInnen, ErgotherapeutInnen, etc.).

2016 wurde in Kooperation mit der Sigmund Freud Privatuniversität Wien (SFU) der Universitätslehrgang Biofeedback- und Neurofeedbacktherapie ins Leben gerufen, somit ist diese Biofeedback-Ausbildung zum/r BiofeedbacktherapeutIn/-trainerIn europaweit die einzige mit einem universitären Abschlusszeugnis.

Durch Etablierung einer neuen Online-Lernplattform kann der Lehrgang im eigenen zeitlichen Rhythmus absolviert werden. Durch persönliche Sprechstunden mit Experten ist eine individuelle Betreuung der TeilnehmerInnen gewährleistet.

Nähere Informationen und Beratung: www.biofeedback-akademie.com

Europäische Biofeedback Akademie

Rückfragen & Kontakt

Biofeedback-Neurofeedback-Akademie GmbH
Dr. Dieter Kropfreiter
Telefon: 06765229710

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