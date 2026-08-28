- 28.08.2026, 08:00:35
- /
- OTS0004
Europäische Biofeedback Akademie - Neue Lernplattform
Universitätslehrgang an der SFU Wien für Ärzte, Psychologen, Psychotherapeuten
Die Europäische Biofeedback Akademie (BFA) bietet seit 30 Jahren die Ausbildung zum/r Biofeedback-TherapeutIn bzw. -TrainerIn an. Bisher haben über 1000 TeilnehmerInnen die Ausbildung absolviert.
Die Biofeedback Ausbildung richtet sich vor allem an Personen mit therapeutischem Grundberuf (z.B.: MedizinerInnen, PsychologInnen, ErgotherapeutInnen, etc.).
2016 wurde in Kooperation mit der Sigmund Freud Privatuniversität Wien (SFU) der Universitätslehrgang Biofeedback- und Neurofeedbacktherapie ins Leben gerufen, somit ist diese Biofeedback-Ausbildung zum/r BiofeedbacktherapeutIn/-trainerIn europaweit die einzige mit einem universitären Abschlusszeugnis.
Durch Etablierung einer neuen Online-Lernplattform kann der Lehrgang im eigenen zeitlichen Rhythmus absolviert werden. Durch persönliche Sprechstunden mit Experten ist eine individuelle Betreuung der TeilnehmerInnen gewährleistet.
Nähere Informationen und Beratung: www.biofeedback-akademie.com
Europäische Biofeedback Akademie
Rückfragen & Kontakt
Biofeedback-Neurofeedback-Akademie GmbH
Dr. Dieter Kropfreiter
Telefon: 06765229710
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF