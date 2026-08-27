- 27.08.2026, 20:00:02
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Sonderdienstverhältnis mit 30. September 2026 aufgelöst
Anstelle seiner vormaligen Abberufung vom 2.10.2025 als Rektor der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich wird das Sonderdienstverhältnis zwischen Univ.-Prof. HR MMag. DDr. Erwin Rauscher und der Republik Österreich mit 30.9.2026 einvernehmlich aufgelöst. Das Bundesministerium für Bildung dankt Univ.-Prof. HR MMag. DDr. Erwin Rauscher für seine jahrzehntelange Tätigkeit in seinen verschiedensten Funktionen.
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