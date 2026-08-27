Im Sommer säen und pflanzen, im Winter ernten: So gelingen Wintersalate

Linz/Leonding (OTS) -

Wer auch in den kalten Monaten frischen Salat aus dem eigenen Garten, Hochbeet, Balkonkistl oder Topfgarten auf Balkon und Terrasse ernten möchte, sollte jetzt mit der Aussaat und dem Auspflanzen beginnen. Feldsalat, Winterkopfsalat, Endivie, Zuckerhut oder Radicchio können je nach Sorte von Juli bis September ausgesät werden. Wichtig sind gleichmäßig feuchte Erde und ausreichend Licht für die Keimung. Bei starken Kahlfrösten schützt ein Gartenvlies die Pflanzen.