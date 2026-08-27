- 27.08.2026, 16:40:33
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Im Sommer säen und pflanzen, im Winter ernten: So gelingen Wintersalate
bellaflora Pflanzenexpertin gibt Tipps
Wer jetzt startet, kann auch im Herbst und Winter frische Salate aus dem eigenen Garten ernten
Wer auch in den kalten Monaten frischen Salat aus dem eigenen Garten, Hochbeet, Balkonkistl oder Topfgarten auf Balkon und Terrasse ernten möchte, sollte jetzt mit der Aussaat und dem Auspflanzen beginnen. Feldsalat, Winterkopfsalat, Endivie, Zuckerhut oder Radicchio können je nach Sorte von Juli bis September ausgesät werden. Wichtig sind gleichmäßig feuchte Erde und ausreichend Licht für die Keimung. Bei starken Kahlfrösten schützt ein Gartenvlies die Pflanzen.
Während im Sommer bereits die ersten Beete abgeerntet werden, beginnt nun die ideale Zeit für die nächste Aussaat. Wintersalate können von Juli bis September ausgesät werden und entwickeln sich so rechtzeitig zu kräftigen Pflanzen, bevor die Temperaturen sinken. Auch vorgezogene Salatpflanzen können im September noch ausgepflanzt werden.
„Wer jetzt startet, kann auch im Herbst und Winter frische Salate aus dem eigenen Garten ernten“, erklärt bellaflora Pflanzenexpertin Bettina.
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