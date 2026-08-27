Lam Research baut neues Hightech-Labor in Oregon und stärkt damit die Halbleiterforschung für das KI-Zeitalter

Villach (OTS) -

Mit einem feierlichen Spatenstich hat die Lam Research Corporation (NASDAQ: LRCX) gestern den Bau eines neuen Hightech-Labors am Forschungs- und Entwicklungszentrum des Unternehmens in Tualatin, Oregon, gestartet. Ziel ist es, durch technologische Innovationen die Entwicklung fortschrittlicher KI-Chips am Standort Oregon und im globalen Labornetzwerk schneller voranzubringen.

Mit der rund 11.150 Quadratmeter großen Anlage im Silicon Forest erweitert Lam Research die Reinraum-Laborfläche seines F&E-Zentrums in Tualatin um mehr als die Hälfte. Die unmittelbare Nähe zu wichtigen Kunden erleichtert die Zusammenarbeit vor Ort und unterstützt die schnelle Entwicklung neuer Lösungen. Der Neubau soll zu einem der weltweit modernsten Labore von Lam werden und die gemeinsame Innovationsarbeit mit Kunden weiter vertiefen. Zugleich soll er dazu beitragen, Produktentwicklungszyklen im gesamten globalen Labornetzwerk zu verkürzen.

An der Spatenstichfeier nahmen unter anderem Tim Archer, President und Chief Executive Officer von Lam Research, sowie Sesha Varadarajan, Executive Vice President und Chief Operating Officer von Lam Research, teil. „Die Entwicklung von Halbleitern der nächsten Generation im Tempo des KI-Zeitalters erfordert konsequente Innovation und einen klaren Fokus auf die technologischen Durchbrüche, die für unsere Kunden den größten Mehrwert schaffen. Unser neues, hochmodernes Labor in Oregon soll unsere spezialisierten Kompetenzen ausbauen und Tausende Quadratmeter wertvoller Reinraumfläche schaffen. Damit ermöglicht es eine noch engere Zusammenarbeit mit unseren Kunden und stärkt zugleich die Expertise und Reichweite unseres globalen Labornetzwerks“, sagte Varadarajan. „Diese Erweiterung unterstreicht unser anhaltendes Engagement, den Silicon Forest als führenden Standort für Halbleiterinnovation in den USA weiterzuentwickeln. Wir danken dem Bundesstaat Oregon, Washington County und der Stadt Tualatin für ihre langjährige Partnerschaft und freuen uns darauf, unsere gemeinsame Arbeit zur Förderung wirtschaftlicher Chancen in einer Region fortzusetzen, der wir seit mehr als 30 Jahren mit Stolz angehören.“

Zu den Gästen zählten auch US-Senator Jeff Merkley (Oregon), US-Kongressabgeordnete Suzanne Bonamici (Oregon), Tobias Read, Secretary of State von Oregon, Vertreter von Intel Corporation und Micron Technology sowie zahlreiche weitere hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Regierung, Wirtschaft, Gesellschaft und Non-Profit-Organisationen. Weitere Ansprachen hielten Katheryn Harrington, Vorsitzende des Board of Commissioners von Washington County, Valerie Pratt, Präsidentin des Stadtrats von Tualatin, sowie Jayathi Murthy, Präsidentin der Oregon State University.

Globale Laborkapazitäten für das KI-Zeitalter

Das neue Labor in Oregon knüpft an die führende technologische Kompetenz von Lam Research in der Halbleiterfertigung an, in der Prozesse mit Präzision bis auf die atomare Ebene gesteuert werden. Es bündelt spezialisierte Kompetenzen in der Entwicklung fortschrittlicher Abscheidungs- und Ätzprozesse, in der Materialwissenschaft sowie in der Hardware-Validierung. Wie in den bereits bestehenden Laboren von Lam Research arbeiten Kunden auch am neuen Standort direkt mit den Ingenieurinnen und Ingenieuren von Lam zusammen - über den gesamten Produktentwicklungsprozess hinweg, von der ersten Idee bis zur Implementierung in ihren Fertigungsstätten. Zudem wird das neue Labor in das globale Netzwerk spezialisierter Lam-Labore eingebunden. Diese Vernetzung ermöglicht es, Innovationsprozesse kontinuierlich voranzutreiben und Entwicklungsarbeiten gleichzeitig an mehreren Standorten sowie in größerem Maßstab umzusetzen.

Stärkung des Standorts Silicon Forest

Das neue Labor soll 2028 eröffnet werden und ist Teil einer geplanten, mehrere Gebäude umfassenden Erweiterung des Lam-Campus in Tualatin. Einer unabhängigen Bewertung* zufolge werden während der dreijährigen Bauphase rund 900 Arbeitsplätze geschaffen und eine Wirtschaftsleistung von 500 Millionen US-Dollar generiert**.

Nach ihrer Fertigstellung wird die Erweiterung das bislang größte Investitionsprojekt von Lam Research in Oregon sein. Zu den erwarteten wirtschaftlichen Effekten* zählen mehr als 400 neue Arbeitsplätze direkt bei Lam Research. Die Zahl der direkt und indirekt mit Lam Research in Oregon verbundenen Arbeitsplätze soll auf mehr als 11.000 steigen*. Zudem wird eine Erhöhung der jährlichen Wirtschaftsleistung von Lam in Oregon auf mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar erwartet*.

Stimmen zum Spatenstich

Jeff Merkley (US-Senator für Oregon): „Ich unterstütze Investitionen in Oregons Wirtschaft und Arbeitskräfte - und das Erweiterungsprojekt von Lam Research in Tualatin leistet beides. Diese Erweiterung wird Hunderte gut bezahlte Hightech-Arbeitsplätze schaffen und Oregons Silicon Forest weiter als führenden Standort für Halbleiterforschung, -entwicklung und -fertigung positionieren. Die Arbeit, die hier geleistet wird, wird Fortschritte in den neuesten Spitzentechnologien ermöglichen, darunter zentrale Zukunftsfelder wie KI und Robotik.“

Suzanne Bonamici (US-Kongressabgeordnete für Oregon): „Innovation, Forschung und Entwicklung sind Grundlagen für Oregons internationale Führungsrolle in der Halbleiterindustrie. Ich gratuliere Lam Research zum Spatenstich für das neue F&E-Gebäude und danke dem Unternehmen für seine Investition in unsere Region und in den lokalen Arbeitsmarkt.“

Tina Kotek (Gouverneurin von Oregon): „Die hochmoderne Erweiterung baut auf mehr als 30 Jahren Innovationsführerschaft von Lam Research im Silicon Forest auf. Sie ist eine bedeutende Investition in Oregons wirtschaftliche Zukunft, die zusätzliche hochwertige Arbeitsplätze schafft, das erstklassige Forschungs- und Entwicklungsökosystem des Bundesstaates stärkt und dazu beitragen wird, dass Oregon und die Vereinigten Staaten auch in den kommenden Jahrzehnten eine führende Rolle in der Halbleiterinnovation einnehmen.“

Tobias Read (Secretary of State von Oregon): „Die fortgesetzte Investition von Lam Research in Oregon ist ein Beleg für die Stärke unseres Halbleiterökosystems und für die hochqualifizierten Arbeitskräfte, die es tragen. Dieser Spatenstich steht für mehr als eine neue Einrichtung. Er steht für Hunderte neue Arbeitsplätze, beschleunigte Innovation und ein langfristiges Bekenntnis zu Oregon. Ich freue mich, diesen wichtigen Meilenstein und Lams anhaltendes Wachstum als führendes Unternehmen im Silicon Forest zu feiern.“

Naga Chandrasekaran (Executive Vice President und Chief Technology and Operations Officer von Intel Foundry): „Intel arbeitet seit Jahrzehnten eng mit Lam in Oregon und weltweit zusammen. Mit dieser neuen Laboreinrichtung freuen wir uns darauf, unsere Zusammenarbeit weiter zu vertiefen, um die Prozessentwicklung auf Chipebene zu beschleunigen, neue Technologien rasch zu evaluieren und die Durchbrüche zu liefern, die für die nächste Generation KI-getriebener Rechenleistung erforderlich sind.“

Manish Bhatia (Executive Vice President of Global Operations bei Micron Technology): „KI markiert einen historischen Wendepunkt für die Halbleiterindustrie. Sie treibt eine außergewöhnliche Nachfrage nach Speicherlösungen voran und erhöht den Bedarf an mehr Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Fertigungskapazität. Wir gratulieren Lam Research zum heutigen Spatenstich und freuen uns darauf, unsere langjährige Zusammenarbeit weiter zu vertiefen, um Micron für eine bedeutende Fertigungsexpansion im Tempo des KI-Zeitalters zu rüsten.“

Über Lam Research

Die Lam Research Corporation (NASDAQ: LRCX) ist ein weltweiter Anbieter innovativer Anlagen und Dienstleistungen für die Wafer-Fertigung in der Halbleiterindustrie. Die Anlagen und Dienstleistungen von Lam ermöglichen es Kunden, kleinere und leistungsfähigere Halbleiterbauelemente herzustellen. Tatsächlich wird heute nahezu jeder hochentwickelte Chip mithilfe von Lam-Technologie gefertigt. Lam Research verbindet herausragende Systemkompetenz, Technologieführerschaft und eine starke werteorientierte Unternehmenskultur mit einem konsequenten Engagement für seine Kunden. Lam Research ist ein FORTUNE 500®-Unternehmen mit Hauptsitz in Fremont, Kalifornien, und Standorten weltweit. Weitere Informationen unter https://www.lamresearch.com/de/.

Fotos der Veranstaltung unter Lam Research Newsroom - Visual Assets.

Quellen

* Ergebnisse, generiert mit IMPLAN®, Modelljahr 2026, unter Verwendung von Eingaben von Lam sowie Daten und Software des IMPLAN-Systems der IMPLAN Group LLC.

** Prognostizierter Effekt von 500 Millionen US-Dollar aus dem Bauprojekt; beschränkt auf die dreijährige Bauphase. Ergebnis generiert mit IMPLAN*.

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Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem: unsere geplante Investition in unser globales Labornetzwerk zur Beschleunigung von Durchbrüchen; der Entwicklungszeitplan und die erwarteten Vorteile des neuen Labors in Oregon, einschließlich der Erweiterung der Reinraum-Laborfläche und der Innovationskompetenzen, der Beschleunigung von Entwicklungszyklen und der Prognosen aus der Bewertung durch Dritte; sowie Branchentrends im Zusammenhang mit KI-getriebener Nachfrage.

Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und beinhalten eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen beziehungsweise der Zeitpunkt dieser Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit dargestellten Aussagen abweichen.

Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren zählen: unsere Fähigkeit, die geplante Erweiterung unseres globalen Labornetzwerks beziehungsweise die Entwicklung des neuen Labors in Oregon erfolgreich umzusetzen; unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile unserer Investitionen in F&E-Infrastruktur, einschließlich des neuen Labors in Oregon, zu realisieren; der Entwicklungszeitpunkt und die erwarteten Vorteile des neuen Labors in Oregon können von unseren Erwartungen abweichen; geschäftliche, wirtschaftliche, politische und/oder regulatorische Rahmenbedingungen in der Unterhaltungselektronikindustrie, einschließlich der Ausgaben für Wafer-Fertigungsausrüstung, in der Halbleiterindustrie und in der Gesamtwirtschaft können sich verschlechtern oder verändern; die Handlungen, Leistungen oder Investitionsniveaus unserer Kunden und Wettbewerber können von unseren Erwartungen abweichen; Kunden- und Produktmix, einschließlich über Marktsegmente und geografische Regionen hinweg, können sich verändern; wir sind möglicherweise nicht in der Lage, Preismaßnahmen wirksam zu steuern und umzusetzen, den Wert unserer Produkte und Technologien zu realisieren, neue Produkte und Technologien erfolgreich zu kommerzialisieren oder wahrgenommene Chancen zu nutzen; wir sind möglicherweise nicht in der Lage, erwartete Effizienzen in Betrieb, Fertigung, Lieferkette, Beschaffung und Skalierung zu erreichen; Technologiewechsel unserer Kunden, Kapazitätserweiterungen und Fab-Bauprojekte können zeitlich anders verlaufen oder weniger erfolgreich sein als von uns erwartet; wir sind möglicherweise nicht in der Lage, operative Aufwendungen wirksam zu steuern und gleichzeitig weiter in F&E, Produktinnovation, Kundensupport und künftige Wachstumschancen zu investieren; Handelsvorschriften, Exportkontrollen, Zölle, Handelsstreitigkeiten und weitere geopolitische Entwicklungen können unsere Fähigkeit zum Verkauf unserer Produkte beeinträchtigen; Kostensteigerungen in der Lieferkette, Zölle und andere inflationäre Belastungen haben unsere Profitabilität beeinflusst und können sie weiterhin beeinflussen; Störungen in der Lieferkette oder Kapazitätsengpässe in der Fertigung können unsere Fähigkeit zur Herstellung und zum Verkauf unserer Produkte begrenzen; Naturkatastrophen und von Menschen verursachte Katastrophen, Krankheitsausbrüche, Krieg, Terrorismus, politische oder staatliche Unruhen beziehungsweise Instabilität oder andere Ereignisse außerhalb unserer Kontrolle können unsere Geschäftstätigkeit und Umsätze in betroffenen Regionen beeinträchtigen; ebenso wie die weiteren Risiken und Unsicherheiten, die in den von uns bei der Securities and Exchange Commission eingereichten oder vorgelegten Unterlagen beschrieben sind, insbesondere die Risikofaktoren in unseren zuletzt eingereichten periodischen Berichten auf Form 10-K und Form 10-Q sowie in nachfolgenden Einreichungen.

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Diese Presseaussendung ergeht im Auftrag von Lam Research.