Sport Executive Circle Vienna: Neue Plattform verbindet Sport, Wirtschaft und Digitalisierung

Wien (OTS) -

Sport ist längst mehr als Wettkampf und Freizeit, er ist ein bedeutender Wirtschafts-, Innovations- und Standortfaktor. Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, neue Finanzierungsmodelle, Sponsoring und internationale Investitionen verändern die Sportbranche grundlegend und eröffnen neue wirtschaftliche Perspektiven.

Mit dem Sport Executive Circle Vienna schaffen Paul Leitenmüller, CEO von LEADERSNET, und Kommunikationsexpertin Julia Ecker eine neue Plattform an der Schnittstelle von Sport, Wirtschaft, Finanzen und Digitalisierung. Ziel ist es, Entscheidungsträger aus diesen Bereichen stärker zu vernetzen und Wien langfristig unter den führenden Sportbusiness-Metropolen Europas zu positionieren.

„Sport ist heute weit mehr als Wettkampf, Lifestyle oder Freizeitbeschäftigung. Er ist Innovationsmotor, Wirtschaftsfaktor und Standortvorteil zugleich. Mit dem Sport Executive Circle Vienna wollen wir neue Perspektiven für die Sportwirtschaft eröffnen und Wien langfristig als einen der führenden Sportbusiness-Standorte Europas etablieren“, sagt Julia Ecker, Mitgründerin des Sport Executive Circle Vienna.

Hochkarätiger Kick-off am 17. September

Die erste Veranstaltung findet am 17. September 2026, 17:00 Uhr in der Skybar im Steffl auf der Wiener Kärntnerstraße statt. Im Mittelpunkt steht das Panel „Neue Wege der Sportfinanzierung im digitalen Zeitalter“. Diskutiert werden neue Finanzierungs- und Sponsoringmodelle, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, Investitionen sowie die wirtschaftliche Bedeutung des Sports für den Standort Österreich.

Auf dem Podium diskutieren Michael Strugl (Vorstandsvorsitzender Verbund AG), Susanne Riess-Hahn (Präsidentin Sporthilfe Österreich), Julian Hadschieff (Präsident des Österreichischen Behindertensportverbandes und Gründer der Humanocare Group), Markus Kraetschmer (Geschäftsführer MK Consulting GmbH und Sportmanagement-Experte), Hans Niessl (Präsident Sport Austria), Lizz Görgl (ehemalige Skiweltmeisterin, Unternehmerin und Keynote-Speakerin) sowie Erwin van Lambaart (CEO Casinos Austria AG).

Auch der persönliche Austausch steht im Zentrum des neuen Formats. „Die digitale Transformation verändert den Sport grundlegend. Gleichzeitig entsteht Innovation nicht ausschließlich online, sondern vor allem dort, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Mit dem Sport Executive Circle Vienna schaffen wir einen Raum für neue Ideen, starke Netzwerke und nachhaltige Kooperationen“, erklärt Paul Leitenmüller.

Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf der nächsten Generation. „Gerade junge Menschen brauchen Vorbilder, Netzwerke und persönlichen Austausch. Sport vermittelt Teamgeist, Verantwortung und Leistungsbereitschaft – Werte, die auch für Wirtschaft und Gesellschaft unverzichtbar sind“, betont Ecker.

Der Sport Executive Circle Vienna soll künftig regelmäßig führende Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft, Politik und Finanzwelt zusammenbringen, neue Kooperationen initiieren und Wien als internationalen Standort für Sportwirtschaft und Innovation stärken.

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Sport Executive Circle Vienna

Datum: 17.09.2026, 17:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Sky Bar im Steffl

Kärntnerstraße 19

1010 Wien

Österreich