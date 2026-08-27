Compliance Solutions Day 2026: Programm steht fest und bringt zahlreiche Neuerungen

Wien (OTS) -

Das Programm des Compliance Solutions Day 2026 steht fest: Am 24. September treffen sich Compliance-Verantwortliche, Unternehmensjurist:innen und Expert:innen im Schloss Schönbrunn in Wien. Die diesjährige Veranstaltung beleuchtet die zentralen Herausforderungen moderner Compliance kompakt und dennoch umfassend an einem Tag – von Kartellrecht und Trade Compliance über interne Untersuchungen und Anti-Korruption bis zu Nachhaltigkeit, KI, Datenschutz, IT-Sicherheit und Entgelttransparenz.

Neben einem breit gefächerten Konferenzprogramm erwarten die Teilnehmer in diesem Jahr mehrere Neuerungen – darunter interaktive Praxis-Workshops und ein eigenes Re-Zertifizierungsangebot.

Compliance umfasst heute weit mehr als die Einhaltung einzelner Vorschriften. Unternehmen müssen Entwicklungen in zahlreichen Rechts- und Risikobereichen gleichzeitig im Blick behalten und in wirksame Prozesse übersetzen. Der Compliance Solutions Day greift diese Vielfalt auf und behandelt die wichtigsten Themen kompakt und dennoch umfassend an einem Tag.

Das Programm reicht von Kartellrecht, Trade Compliance und Anti-Korruption über interne Untersuchungen, Betrugsfälle und Diversion bis zu Nachhaltigkeit, Entgelttransparenz, Datenschutz, IT-Sicherheit und künstlicher Intelligenz. Fachgespräche, Podiumsdiskussionen und konkrete Case Studies verbinden fundierte rechtliche Einordnung mit unmittelbar nutzbaren Lösungsansätzen.

Neu: Interaktive Praxis-Workshops

Erstmals ergänzen drei interaktive Praxis-Workshops das Konferenzprogramm. Dabei steht nicht nur die Wissensvermittlung im Mittelpunkt: Gemeinsam werden Lösungen für konkrete Compliance-Herausforderungen erarbeitet.

Mag. Judith Feldner von E+H Rechtsanwälte und Beatrix Krauskopf von der Bundeswettbewerbsbehörde zeigen, worauf es bei kartellrechtlichen Hausdurchsuchungen ankommt. Barbara Tscheliessnigg vermittelt, wie Entscheidungsvorlagen für das Top-Management überzeugend aufbereitet werden. Datenschutzexpertin Elisa Drescher beschäftigt sich mit Deepfakes und deren Auswirkungen auf Datenschutz, IT-Sicherheit und Compliance.

Re-Zertifizierung beim Compliance Solutions Day

Ein weiterer bewährter Programmpunkt richtet sich an zertifizierte Compliance Officer:innen: Die Teilnahme am Compliance Solutions Day wird als Weiterbildungsnachweis für die Re-Zertifizierung anerkannt. In Verbindung mit dem Re-Zertifizierungs-Workshop kann ein wesentlicher Teil der Re-Zertifizierung effizient an einem Tag absolviert werden.

Der Workshop findet in Kooperation mit der ARS Akademie und Austrian Standards statt und wird von Mag. Andrea Pilecky LL.B. und Mag. Roman Sartor M.B.L. von Rosa Elefant begleitet. Auch hier ist die Teilnehmer begrenzt.

Keynotes und besondere Formate

Den inhaltlichen Rahmen bilden zwei Keynotes: Ulrike Gehmacher zeigt, wie Nachhaltigkeit zum Treiber für Geschäftserfolg und die Transformation komplexer Organisationen werden kann. Zum Abschluss beleuchtet der internationale Compliance-Vordenker und Human-Risk-Experte Christian Hunt, warum der Mensch auch im Zeitalter der KI das größte Risiko bleibt.

Zu den weiteren Höhepunkten zählen ein Compliance & AI Reality Check inkl. Prompting-Tipps sowie die Live-Aufzeichnung des Podcasts „Inhouse Counsel Corner“. Darin diskutieren Eva Ritter, Martin Reichetseder und Norbert Wess, wie gezielte Fragetechniken interne Untersuchungen wirksamer und rechtssicherer machen.

Mit seiner thematischen Breite bietet der Compliance Solutions Day Orientierung in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld – und liefert zugleich konkrete Ansätze und Werkzeuge für die tägliche Compliance-Praxis sowie Raum für den persönlichen Austausch innerhalb der Compliance-Community.

Compliance Solutions Day 2026

24. September 2026, 8:45 bis 18:00 Uhr

Orangerie Schönbrunn, Wien