AVISO: Schumann präsentiert arbeitsmarktpolitische Zielsetzungen

Wien (OTS) -

Der österreichische Arbeitsmarkt befindet sich im Wandel. Demografische Veränderungen und Fachkräftemangel treffen auf Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und die ökologische Transformation.

Mit ihren neuen arbeitsmarktpolitischen Zielvorgaben für das AMS will Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann klare Leitlinien für diese Herausforderungen setzen und dabei die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Im Fokus stehen zukunftssichere Qualifizierung und nachhaltige Vermittlung sowie gezielte Unterstützung für Frauen, ältere Menschen, Jugendliche und zugewanderte Personen.

Gemeinsam mit AMS-Vorständin Petra Draxl und WIFO-Arbeitsmarktexperten Helmut Mahringer wird Schumann in einem Pressegespräch erläutern, wie die Arbeitsmarktpolitik diesen Veränderungen begegnen und Österreichs Arbeitsmarkt zukunftsfest machen soll.

Ihre Gesprächspartner:innen:

Bundesministerin Korinna Schumann, BMASGPK

Vorständin Petra Draxl, AMS

Arbeitsmarktökonom Helmut Mahringer, WIFO

Ort und Zeit:

Montag, 31. August 2026, 13:30 Uhr

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Stubenring 1, 1. Stock, Dallinger Saal

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.