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AVISO: Schumann präsentiert arbeitsmarktpolitische Zielsetzungen
Pressegespräch mit AMS-Vorständin Petra Draxl und WIFO-Ökonom Helmut Mahringer, Montag, 31. August 2026, 13:30 Uhr
Der österreichische Arbeitsmarkt befindet sich im Wandel. Demografische Veränderungen und Fachkräftemangel treffen auf Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und die ökologische Transformation.
Mit ihren neuen arbeitsmarktpolitischen Zielvorgaben für das AMS will Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann klare Leitlinien für diese Herausforderungen setzen und dabei die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Im Fokus stehen zukunftssichere Qualifizierung und nachhaltige Vermittlung sowie gezielte Unterstützung für Frauen, ältere Menschen, Jugendliche und zugewanderte Personen.
Gemeinsam mit AMS-Vorständin Petra Draxl und WIFO-Arbeitsmarktexperten Helmut Mahringer wird Schumann in einem Pressegespräch erläutern, wie die Arbeitsmarktpolitik diesen Veränderungen begegnen und Österreichs Arbeitsmarkt zukunftsfest machen soll.
Ihre Gesprächspartner:innen:
Bundesministerin Korinna Schumann, BMASGPK
Vorständin Petra Draxl, AMS
Arbeitsmarktökonom Helmut Mahringer, WIFO
Ort und Zeit:
Montag, 31. August 2026, 13:30 Uhr
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
Stubenring 1, 1. Stock, Dallinger Saal
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Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz (BMASGPK)
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