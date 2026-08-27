  • 27.08.2026, 14:33:02
  • /
  • OTS0097

AVISO: Schumann präsentiert arbeitsmarktpolitische Zielsetzungen

Pressegespräch mit AMS-Vorständin Petra Draxl und WIFO-Ökonom Helmut Mahringer, Montag, 31. August 2026, 13:30 Uhr

Wien (OTS) - 

Der österreichische Arbeitsmarkt befindet sich im Wandel. Demografische Veränderungen und Fachkräftemangel treffen auf Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und die ökologische Transformation.

Mit ihren neuen arbeitsmarktpolitischen Zielvorgaben für das AMS will Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann klare Leitlinien für diese Herausforderungen setzen und dabei die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Im Fokus stehen zukunftssichere Qualifizierung und nachhaltige Vermittlung sowie gezielte Unterstützung für Frauen, ältere Menschen, Jugendliche und zugewanderte Personen.

Gemeinsam mit AMS-Vorständin Petra Draxl und WIFO-Arbeitsmarktexperten Helmut Mahringer wird Schumann in einem Pressegespräch erläutern, wie die Arbeitsmarktpolitik diesen Veränderungen begegnen und Österreichs Arbeitsmarkt zukunftsfest machen soll.

Ihre Gesprächspartner:innen:

Bundesministerin Korinna Schumann, BMASGPK

Vorständin Petra Draxl, AMS

Arbeitsmarktökonom Helmut Mahringer, WIFO

Ort und Zeit:

Montag, 31. August 2026, 13:30 Uhr

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Stubenring 1, 1. Stock, Dallinger Saal

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz (BMASGPK)
E-Mail: [email protected]
Website: https://sozialministerium.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK)

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz (BMASGPK)
E-Mail: [email protected]
Website: https://sozialministerium.gv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright