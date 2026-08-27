Junge Planungstalente experimentieren mit Beton

Wien (OTS) -

Bei der Masterclass der Concrete Design Competition 2025/26 experimentieren Architektur-, Bauingenieur- und Design-Studierende aus sechs Ländern eine Woche lang mit dem Baustoff Beton. Dort, wo normalerweise Lehrlinge im Betonbau ausgebildet werden, legen künftige Planer:innen selbst Hand an und schaffen Prototypen für wandelbare Betonobjekte.

„Entwirf und bau eine Sitzbank aus Beton, die sich in einen Tisch verwandeln lässt – und die in größerem Maßstab zu einer Brücke werden könnte!“, das ist die Aufgabenstellung für 20 Studierende, die von 22. bis 29. August 2026 an der internationalen Masterclass des Studierendenwettbewerbs Concrete Design Competition am PORR Campus in Wien teilnehmen: 18 von ihnen kommen aus Österreich, Deutschland, Irland, Belgien und den Niederlanden und haben den Wettbewerb gewonnen, zwei weitere sind Gaststudierende aus den USA. Die Teilnehmenden der Masterclass nutzen das Campus-Gelände, um ihr Werkstück in interdisziplinären Teams zu entwerfen und in die Praxis umzusetzen – vom Schalungsbau, über das Finden der passenden Betonrezeptur bis hin zum Probesitzen.

„Wer Beton nur aus dem Lehrbuch kennt, tut sich schwer, die Bauwende zu gestalten – die Auseinandersetzung mit dem Baustoff ist ein entscheidender Hebel für die Transformation der Branche. Der Workshop in Wien lässt angehende Planerinnen und Planer Beton mit den eigenen Händen begreifen – und erleben, wie aus einer Formel plötzlich eine Form wird“, erklärt Claudia Dankl, Vorstandsmitglied von Beton Dialog Österreich. Die Interessensgemeinschaft der heimischen Zement- und Betonbranche richtet die Concrete Design Competition in Österreich aus und organisierte dieses Jahr die Masterclass.

Mischmaschine statt Lehrbuch

Bei der Masterclass experimentieren einige der Studierenden zum ersten Mal mit dem Baustoff Beton und unterschiedlichen Rezepturen. Unterstützung erhalten sie bei der Entwicklung ihrer Prototypen von Siebe Bakker, dem internationalen Koordinator der Masterclass und Dozent an der Universität Delft, sowie zwei Tutor:innen. Anregungen in Form von hochkarätigen Keynotes geben zudem namhafte österreichische und europäische Betonexpert:innen, Architekt:innen und Landschaftsplaner:innen wie Patrick Huber, Werner Sobek, Lie Bormans, Maria Megina und Dominik Scheuch.

PORR Campus statt Uni-Campus

Die Teilnehmer:innen der Masterclass tauschen für den Workshop den Hörsaal gegen den PORR Campus in Wien-Simmering. Das Unternehmen bildet an diesem Standort pro Jahr rund 320 Lehrlinge aus, darunter top-qualifizierte Fachkräfte für den Betonbau, und ist Partner der Masterclass 2025/26. „Am PORR Campus setzen wir gezielt auf die Ausbildung der Fachkräfte von morgen und qualifizieren laufend Lehrlinge im Hochbau, Tiefbau und Betonbau“, erklärt Harald Schuh, Leiter des PORR Campus. „Damit wirken wir dem Fachkräftemangel entgegen und sichern eine praxisnahe Ausbildung als Antwort auf die steigende Komplexität der Bauprozesse, auf die Digitalisierung und den wachsenden Wettbewerb um Talente.“

Weitere Unterstützer der Masterclass sind die Unternehmen Sika, Holcim Österreich, Mapei, Wopfinger Transportbeton und City Beton Logistik, ein Tochterunternehmen der PORR. Sie steuern nicht nur das Material für die Betonierarbeiten der Studierenden bei, sondern stellen auch ihr Know-how bei der Betonmischung und -verarbeitung zur Verfügung.

Weitere Informationen und Fotos zum Download: https://beton-dialog.at/planungstalente-von-morgen