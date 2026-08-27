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Frisch vom Feld: Bauern setzen auf Direktvermarktung
TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 5. September 2026 um 16.20 Uhr in ORF 2
Vom Ab-Hof-Verkauf bis zum Online-Shop - die bäuerliche Direktvermarktung hat eine steigende Bedeutung für die heimische Landwirtschaft: sie sichert Familienbetriebe ab und sorgt für Wertschöpfung, Investitionen und Arbeitsplätze. Mehr als die Hälfte der bäuerlichen Direktvermarkter will trotz aller Herausforderungen zusätzliche Investitionen in diesem Bereich tätigen, wie aus einer neu erschienenen Studie jetzt hervorgeht.
Die „Land und Leute“ Reportage aus Oberösterreich zeigt, wie zwei Betriebe mit unterschiedlicher landwirtschaftlicher Ausrichtung unter anderem den Ab-Hof-Verkauf vorantreiben wollen. Etwa am Betrieb von Familie Fuchsberger in Gunskirchen bei Wels, wo aus dem eigenen Bio-Getreide direkt am Hof Müsli hergestellt und verkauft wird. Auch am Milchviehbetrieb der Familie Zauner in Niederwaldkirchen weiß man, dass es Innovationen braucht, um zukunftsfit zu bleiben. Die Familie kreiert immer wieder neue Produkte und setzt auf Energieautarkie.
Weitere Themen von „Land und Leute“ am 5. September:
Bauernhof als Klassenzimmer
Lesen, rechnen, schreiben lernen – und in der Pause die Schafe streicheln. Das neue Schuljahr startet für einige Volksschulkinder am Bauernhof - in Österreichs erster Green Care Privatschule. Auf dem ImpulsHof in Stössing in Niederösterreich ist eine neue Schule entstanden.
Botschafter für Biodiversität
Hanf, Mohn, Leindotter und noch vieles mehr baut Michael Halbfurter in Dölsach in Osttirol an. Vom Landwirtschaftsministerium wurde er für seine große Vielfalt am Feld, gepaart mit Pioniergeist und Wissensvermittlung zum Biodiversitätsbotschafter 2026 nominiert.
Junges Handwerk
Mit 18 Jahren hat sie den Bauernhof der Eltern übernommen und zählt heute zu den besten Jung-Floristinnen Europas: Sophie Bretterklieber verbindet auf ihrem Hof in Lannach in der Steiermark Landwirtschaft und Spitzenfloristik.
Barockgarten im Alpenvorland
Für die Serie „Sommergärten“ besucht das „Land und Leute“-Team einen Barockgarten in Schiedlberg in Oberösterreich. Aus 7.000 m² Acker hat Christian Kis einen barocken Garten mit symmetrischen, formalen Beeten gestaltet.
Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer
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