- 27.08.2026, 13:39:02
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Pressekonferenz: KI-Gütesiegel wird erstmals vorgestellt
Wie sich die Qualität von KI-Lösungen nachvollziehbar nachweisen lässt
Mit dem rasant wachsenden Einsatz von KI wird eine Frage für Unternehmen und Organisationen immer wichtiger: Wie lässt sich nachweisen, dass eine KI-Lösung qualitativ, transparent und vertrauenswürdig ist?
Das österreichische KI-Kompetenzzentrum Know Center präsentiert dazu das neue Gütesiegel Trustworthy AI – by Know Center. KI-Anwendungen werden dabei anhand klar definierter Kriterien von Expert:innen unabhängig geprüft und bewertet.
Bei der Pressekonferenz wird zudem erstmals öffentlich bekanntgegeben, welches österreichische KI-Leuchtturmprojekt den Qualifizierungsprozess bereits erfolgreich durchlaufen hat.
Themen
- Wie sich Qualität und Vertrauenswürdigkeit von KI nachweisen lassen
- Kriterien und Qualifizierungsprozess des Gütesiegels
- Mehrwert überprüfbarer KI-Qualitätsstandards für Unternehmen und Organisationen
- Erstmalige Vorstellung eines qualifizierten österreichischen KI-Leuchtturmprojekts
Gesprächspartner:innen
- Dr.in Cathrin von Hesler, Verantwortliche für Trustworthy AI – by Know Center
- Oliver Bernecker, MSc, CEO Know Center
- Vertreter des qualifizierten Leuchtturmprojekts
Pressekonferenz: KI-Gütesiegel wird erstmals vorgestellt
Das österreichische KI-Kompetenzzentrum Know Center präsentiert das neue Gütesiegel „Trustworthy AI – by Know Center". Es ermöglicht Unternehmen und Organisationen, KI-Anwendungen anhand klar definierter Kriterien unabhängig auf Qualität, Transparenz und Vertrauenswürdigkeit prüfen zu lassen. Im Rahmen der Pressekonferenz wird zudem erstmals ein österreichisches KI-Leuchtturmprojekt vorgestellt, das den Qualifizierungsprozess bereits erfolgreich durchlaufen hat.
Datum: 08.09.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: APA Pressezentrum
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich
URL: https://www.know-center.at/pressekonferenz-trustworthy-ai-by-know-center/
Zur Pressekonferenz
Wir laden alle interessierten Medienvertreter:innen herzlich ein, an der Pressekonferenz teilzunehmen und individuelle Fragen zu stellen und/oder Einzelgespräche mit den Protagonist:innen zu führen.
Rückfragen & Kontakt
mag. jolanthe pantak
head of pr & strategy
corporate identity prihoda gmbh
Telefon: +436765866759
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.cip.at
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