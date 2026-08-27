Wien/Graz (OTS) -

Mit dem rasant wachsenden Einsatz von KI wird eine Frage für Unternehmen und Organisationen immer wichtiger: Wie lässt sich nachweisen, dass eine KI-Lösung qualitativ, transparent und vertrauenswürdig ist?

Das österreichische KI-Kompetenzzentrum Know Center präsentiert dazu das neue Gütesiegel Trustworthy AI – by Know Center. KI-Anwendungen werden dabei anhand klar definierter Kriterien von Expert:innen unabhängig geprüft und bewertet.

Bei der Pressekonferenz wird zudem erstmals öffentlich bekanntgegeben, welches österreichische KI-Leuchtturmprojekt den Qualifizierungsprozess bereits erfolgreich durchlaufen hat.

Themen

Wie sich Qualität und Vertrauenswürdigkeit von KI nachweisen lassen

Kriterien und Qualifizierungsprozess des Gütesiegels

Mehrwert überprüfbarer KI-Qualitätsstandards für Unternehmen und Organisationen

Erstmalige Vorstellung eines qualifizierten österreichischen KI-Leuchtturmprojekts

Gesprächspartner:innen

Dr.in Cathrin von Hesler , Verantwortliche für Trustworthy AI – by Know Center

, Verantwortliche für Trustworthy AI – by Know Center Oliver Bernecker, MSc , CEO Know Center

, CEO Know Center Vertreter des qualifizierten Leuchtturmprojekts

Pressekonferenz: KI-Gütesiegel wird erstmals vorgestellt

Das österreichische KI-Kompetenzzentrum Know Center präsentiert das neue Gütesiegel „Trustworthy AI – by Know Center". Es ermöglicht Unternehmen und Organisationen, KI-Anwendungen anhand klar definierter Kriterien unabhängig auf Qualität, Transparenz und Vertrauenswürdigkeit prüfen zu lassen. Im Rahmen der Pressekonferenz wird zudem erstmals ein österreichisches KI-Leuchtturmprojekt vorgestellt, das den Qualifizierungsprozess bereits erfolgreich durchlaufen hat.





Datum: 08.09.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA Pressezentrum

Laimgrubengasse 10

1060 Wien

Österreich

URL: https://www.know-center.at/pressekonferenz-trustworthy-ai-by-know-center/