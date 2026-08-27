Hanger: „FPÖ-Jugend entlarvt, wofür Kickls ,Dritte Republik‘ steht“

Wien (OTS) -

„Die FPÖ-Jugend entlarvt, wofür Kickls ,Dritte Republik‘ steht. Dass die freiheitliche Jugendorganisation gemeinsame Sache mit dem Vorfeld der Identitären macht, beweist zweifelsfrei: Die Kickl-FPÖ und die Identitäre Bewegung sind Brüder im Geiste. Was macht Parteichef Herbert Kickl? Er erhebt Rechtsextremismus zu einem Gütekriterium und macht den radikalsten ,Nachwuchstalenten‘ ein Jobangebot im blauen Parlamentsklub oder der Freiheitlichen Partei“, reagiert ÖVP-Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger empört auf die jüngsten Enthüllungen zu den medial kolportierten Verbindungen der FPÖ-Jugend zum Umkreis der Identitären Bewegung.

„Identitäre parlamentarische Mitarbeiter sind die blauen Spitzenpolitiker von morgen: Kickl will unsere Gesellschaft mit seinem Traum von einer ,Festung‘ direkt ins ideologische Mittelalter zurückkatapultieren, wo Verfolgung von Migranten, Frauenverachtung und die Unterdrückung Andersdenkender auf der Tagesordnung stehen. Die Österreichische Volkspartei wird nicht tatenlos zusehen, wie die Kickl-FPÖ unter der Führung von Neo-Nazis und Rechtsextremen die Demokratie in unserem Land zerstört“, so Hanger abschließend.