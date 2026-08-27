Das ORF-„Sommergespräch“ mit Christian Stocker, ÖVP

Wien (OTS) -

In der vierten Ausgabe der „Sommergespräche“ 2026 ist am Montag, dem 31. August 2026, um 21.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Christian Stocker (ÖVP) zu Gast bei Simone Stribl.

Für ÖVP-Obmann und Bundeskanzler Christian Stocker verläuft der Sommer nicht nach Plan: Sein verunglückter Sager zur Kinderbetreuung überschattet seine Tour durch die Bundesländer. Hinzu kommen schwache Umfragewerte und schwierige Kompromisse in der Regierung. Der finanzielle Spielraum ist gering, die wirtschaftlichen Herausforderungen bleiben groß und bei vielen zentralen Fragen liegen die Koalitionspartner weit auseinander. Gleichzeitig steht die ÖVP vor der Herausforderung, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen und ihr politisches Profil gegenüber der FPÖ zu schärfen. Wie viel Gestaltungsspielraum hat der Bundeskanzler in dieser Koalition? Wie will Christian Stocker die notwendige Budgetkonsolidierung mit wirtschaftlicher Dynamik verbinden? Und wie kann die ÖVP ihr Profil schärfen und gleichzeitig dringende Reformen umsetzen?

Der weitere „Sommergespräche“-Fahrplan: Am 7. September um 21.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON spricht Simone Stribl mit Herbert Kickl, FPÖ.

Mindestens so ein Publikumshit wie die „Sommergespräche“ selbst sind die nachfolgenden Analysen von Peter Filzmaier (gemeinsam mit je einer Printjournalistin) in der „ZIB 2“ um 22.00 Uhr in ORF 2. Am 31. August ist dies Petra Stuiber (Der Standard). Im Ö1-„Mittagsjournal“ (12.00 Uhr) werden jeweils am Tag nach dem „Sommergespräch“ mögliche strittige Positionen einem Faktencheck unterzogen.

„Sommer(nach)gespräche“ in ORF III

Nach dem „Sommergespräch“ mit Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker ist vor den ORF-III-„Sommer(nach)gesprächen“. Kann die Kanzlerpartei ihre Kernthemen Sicherheit und Wirtschaft in der Koalition durchsetzen? Wie will die ÖVP nach den Affären rund um August Wöginger und Walter Ruck das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen? Und wie groß ist der Druck auf Parteiobmann Stocker angesichts schwacher Umfragedaten und wichtiger Landtagswahlen im kommenden Jahr? Darüber diskutieren in den „Sommer(nach)gesprächen“ bei ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher: Josef Pühringer (ehem. Landeshauptmann Oberösterreich, ÖVP), Lisz Hirn (Philosophin), Holger Bonin (Direktor Institut für Höhere Studien) und Eva Konzett (Falter).

Die „Sommergespräche“ auf ORF.at, ORF ON und im ORF TELETEXT

Im ORF.at-Netzwerk werden die „Sommergespräche“ auch heuer aktuell und umfassend begleitet. Im Rahmen der innenpolitischen Berichterstattung fassen ORF.at-Storys die TV-Interviews mit den Parteispitzen ausführlich zusammen. Userinnen und User haben außerdem auf debatte.ORF.at Gelegenheit zum Mitdiskutieren. Das Streaming-Package von ORF ON beinhaltet sowohl Live-Streams als auch bereits während der Sendung verfügbare Videos-on-Demand, außerdem die anschließenden „ZIB 2“-Analysen – alles in einer eigenen Video-Kollektion zentral zusammengefasst. Alle „Sommergespräche“ bleiben bis 30 Tage nach der TV-Ausstrahlung der letzten Sendung verfügbar. Der ORF TELETEXT berichtet im Innenpolitik-Magazin ausführlich über die Sendungen, bringt Zusammenfassungen zentraler Inhalte und Aussagen und stellt auch Reaktionen bereit.

Service für hörbeeinträchtigtes Publikum

Die „Sommergespräche“ werden barrierefrei für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen übertragen. Die Sendungen werden im ORF TELETEXT auf Seite 777 und auf ORF ON im Live-Stream und als Video-on -Demand untertitelt. Die Gespräche werden auch mit Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten. Sie werden von jeweils zwei Dolmetscherinnen bzw. Dolmetschern aus dem ÖGS-Team Barbara Gerstbach, Ferdinand Leszecz, Lidjia Sammer, Anja Pfneisel, Delil Yilmaz und Sabine Zeller übersetzt – zu sehen auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel) und auf ORF ON via Live-Stream und Video-on-Demand