  • 27.08.2026, 12:07:32
  • /
  • OTS0077

Einladung Pressekonferenz: Weltmuseum Wien präsentiert am 15.9. „Verborgene Geschichten“ und „Ishír. Lebendige Erinnerung aus Paraguay“

Zwei neue Ausstellungen widmen sich selten gezeigten Sammlungsobjekten und indigenen Stimmen aus Paraguay

Wien (OTS) - 

Wien / Ausstellungen / Termine

Das Weltmuseum Wien lädt am 15. September 2026, 10 Uhr, im Rahmen eines Pressetermins zu Einblicken in zwei neue Ausstellungen, die sich auf unterschiedliche Weise mit seinen Sammlungen, ihren Geschichten und ihrer Bedeutung für die Gegenwart auseinandersetzen.

Verborgene Geschichten. Schätze aus den Sammlungen (16. September 2026 bis 30. Mai 2027) präsentiert selten oder bislang nicht öffentlich gezeigte Objekte und richtet den Blick auf ihre kulturellen Bedeutungen, historischen Wege und die laufende Forschungsarbeit. Kämme und Haarschmuck, Steinskulpturen aus den Amerikas und Asien sowie zeitgenössische Kunst aus Pakistan eröffnen unterschiedliche Perspektiven auf die Sammlungen des Weltmuseums Wien.

Ishír. Lebendige Erinnerung aus Paraguay (16. September 2026 bis 24. Jänner 2027) verbindet historische Fotografien und Objekte aus der Sammlung des italienischen Malers, Fotografen und Ethnologen Guido Boggiani (1861–1902) mit den heutigen Stimmen der Ishír (Chamacoco) aus dem Gran Chaco im Westen Paraguays. Die Ausstellung entsteht in Kooperation mit dem Österreichischen Lateinamerika Institut (LAI) und thematisiert Erinnerung, Repräsentation und die Bedeutung des kulturellen Erbes für die Nachfahren der dargestellten Gemeinschaft.

Presseinformation und Bildmaterial stehen zum Download zur Verfügung:
Verborgene Geschichten. Schätze aus den Sammlungen
Ishír. Lebendige Erinnerung aus Paraguay

Medienvertreter*innen sind zu diesem Pressetermin herzlich eingeladen.

TERMIN/ORT:
Dienstag, 15. September 2026, 10 Uhr
Weltmuseum Wien, Heldenplatz, 1010 Wien

MIT:
Claudia Banz, Direktorin des Weltmuseums Wien
Kurator*innen der beiden Ausstellungen sowie weitere Beteiligte

ANMELDUNG:
Um Anmeldung bis 11. September 2026 wird gebeten unter [email protected]. Eine Teilnahme ist nur mit bestätigter Akkreditierung möglich.

AUSSTELLUNGEN

Verborgene Geschichten. Schätze aus den Sammlungen
16. September 2026 bis 30. Mai 2027

Ishír. Lebendige Erinnerung aus Paraguay
16. September 2026 bis 24. Jänner 2027

Das Weltmuseum Wien ist ein Museum des KHM-Museumsverbands, der als bedeutendste museale Wissenschafts- und Forschungseinrichtung Österreichs gilt. Der Verband umfasst das Kunsthistorische Museum, das Weltmuseum Wien, das Theatermuseum, und die weiteren Standorte Kaiserliche Schatzkammer, Kaiserlichen Wagenburg, Theseustempel im Volksgarten und Schloss Ambras bei Innsbruck. Der KHM-Museumsverband ist einer der größten Museumsverbände Europas und vereint ein einzigartiges Spektrum an Kunst- und Kultursammlungen von der Antike bis zur Gegenwart, von europäischer bis außereuropäischer Kunst.

Verborgene Geschichten & Ishír

Rückfragen & Kontakt

Weltmuseum Wien
Mag. Dr. Wolfgang Lamprecht (ext. Leitung)
Mag. Sarah Aistleitner
Tanja Stigler
Telefon: +43 1 525 24 - 4025 / - 4019
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | KHM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Weltmuseum Wien

Rückfragen & Kontakt

Weltmuseum Wien
Mag. Dr. Wolfgang Lamprecht (ext. Leitung)
Mag. Sarah Aistleitner
Tanja Stigler
Telefon: +43 1 525 24 - 4025 / - 4019
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright