oe24 Media Group holt Oliver Böhm als Chief Commercial Officer und Geschäftsführer Sales für TV und Radio an Bord

Wien (OTS) -

Die oe24 Media Group setzt den nächsten wichtigen Schritt in ihrer digitalen Wachstumsstrategie und baut die 360-Grad-Vermarktung weiter aus. Mit Oliver Böhm verstärkt einer der profiliertesten Medienprofis des Landes das oe24-Management-Team. Oliver Böhm wird ab 1. September Chief Commercial Officer (CCO) und Geschäftsführer Sales für die Bereiche TV und Radio bei der oe24 Media Group.

In seiner neuen Funktion verantwortet Oliver Böhm die gesamtheitliche Vermarktungsstrategie über alle elektronischen Kanäle in TV, Radio und Streaming. Zusätzlich ist Böhm künftig für die Betreuung aller Agenturen für die gesamte Mediengruppe und externe Vermarktungspartnerschaften zuständig.

Ein zentraler Schwerpunkt wird die Weiterentwicklung multimedialer Vermarktungskonzepte und der Ausbau des crossmedialen 360-Grad-Vermarktungsportfolios sein.

Oliver Böhm bringt mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in der österreichischen Medien- und Vermarktungsbranche mit. Vor seinem Wechsel zur oe24 Media Group stand er seit 2013 als Geschäftsführer an der Spitze der ORF-Enterprise und war dort für den mit mehr als 200 Millionen Euro größten Medien-Werbeumsatz des Landes zuständig. Davor war er Geschäftsführer bei den Privatradios 88.6 und Radio Energy.

CEO Niki Fellner: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Oliver Böhm zweifelsohne einen der besten und erfahrensten Sales-Manager des Landes verpflichten konnten, der von seiner DNA perfekt in unser dynamisches oe24-Team passt! Sein Engagement ist ein weiterer Turbo für unseren Wachstumskurs. Unser Ziel ist es, mit oe24 zum führenden digitalen Medienhaus Österreichs zu werden. Ich bin mir sicher, dass wir das gemeinsam mit dem oe24-Team und Oliver erreichen werden!“

CCO Oliver Böhm: „Die Medien der Familie Fellner begleiten mich schon mein Leben lang: Als Jugendlicher war ich eifriger Leser des ‚Rennbahn-Express‘. Mein erster Job nach der Matura war Inseratenverkäufer beim Magazin ‚Wiener‘ – das von den Fellners gegründete ‚Basta‘ war damals meine härteste Konkurrenz. Auch mit dem Launch von ‚News‘ waren sie wieder einmal Vordenker und Vorreiter der heimischen Medienlandschaft.

Beim Privatradiostart 1998 war ich Geschäftsführer bei Radio Energy und die Antenne Wien war ein harter, aber stets fairer Mitbewerber im Kampf ums Werbegeld. Diese von Respekt geprägte Konkurrenzsituation setzte sich auch in meinen 13 Jahren als CEO der ORF-Enterprise fort, wo ich mit Bewunderung den Start von oe24.TV verfolgt habe.

Das Sprichwort ‚Was lange währt, wird endlich gut‘ bringt es für mich auf den Punkt: Nach fast 35 Jahren am Medienmarkt ist es mir eine Freude und Ehre zugleich, nun bei der oe24 Media Group anzudocken. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem großartigen Niki Fellner und seinem Team den Erfolg des Unternehmens am österreichischen Werbe- und Medienmarkt mit vollstem Einsatz voranzutreiben. Die oe24 Media Group hat alles, was es braucht, um in Österreich die Nummer 1 zu werden.“