Kulinarischer Herbstauftakt – neue Folgen „Silvia kocht“ ab 31. August in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Von „Nockerl mit Räucherforelle“ über „Reh-Tagliata“ bis zu „Pinzgauer Breznsuppn“: „Silvia kocht“ von Montag, dem 31. August, bis Freitag, den 4. September 2026, jeweils um 14.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON in neuen Folgen mit Florian Unseld vom Post Family Resort in Salzburg. Er absolvierte die Tourismusschule Klessheim, studierte anschließend in Salzburg Innovation und Management im Tourismus. 2018 wurde er Teilhaber und Geschäftsführer des Familienunternehmens. In der TV-Küche zeigt der Koch und Sommelier täglich zwei Rezepte. Zum Abschluss der Woche ist Silvia Schneider unterwegs im Saalachtal. Es geht in die Seisenbergklamm zum Fort Kniepass und auf eine Raftingtour. Auf dem Speiseplan stehen Saibling-Ceviche mit fermentiertem Gemüse und Alpenflammkuchen.

Montag, 31. August:

„Nockerl mit Räucherforelle, Fenchel & eingelegten Eierschwammerln“

„Räucherforellen-Dashi mit Steinpilzen, Schnittlauchöl und Schottenkäse“

Dienstag, 1. September:

„Gebratene Kipflererdäpfel mit karamellisiertem Spitzkraut & Pinzgauer Hartkäse“

„Pinzgauer Moosbeernocken mit Zimtzucker & Vanilleeis“

Mittwoch, 2. September:

„Reh-Tagliata mit Schwammerl-Kohlsprossensalat, Tahini-Joghurt und eingelegten Vogelbeeren“

„Faschierte Hirsch-Laibchen mit Linsen-Zwetschken-Salat und orientalischem Rahmgurkensalat“

Donnerstag, 3. September:

„Kalbszunge mit Räucheraalcreme, Zitronen-Basilikum-Dressing und Bärlauchkapern“

„Pinzgauer Breznsuppn mit grünem Salat“

Am Freitag, dem 4. September, ist Silvia unterwegs im Saalachtal: Mitten im Salzburger Land liegt das Saalachtal – eine Region, geprägt von wilden Wasserläufen, tiefen Wäldern und beeindruckenden Naturschauspielen. Gemeinsam mit Wanderführer Hermann Hollaus geht es für Silvia Schneider in die Seisenbergklamm bei Weißbach. Die rund 600 Meter lange Klamm begeht man auf Stegen und Holzbrücken bis zu 50 Meter hoch entlang der tosenden Wassermassen.

Mitten im Salzburger Saalachtal, nahe der Grenze zu Bayern, liegt das historische Fort Kniepass. Die ehemalige Sperrfestung stammt aus dem 17. Jahrhundert und diente einst zur Kontrolle des wichtigen Handelswegs durch den engen Pass entlang der Saalach. Heute ist Fort Kniepass ein beliebtes Ausflugsziel mit kulinarischem Anspruch. Thomas Hollaus hat sich hier auf das Thema Fermentation spezialisiert und zeigt ein paar einfache Varianten zum Selbermachen.

Nach der frischen Vorspeise erkundet Silvia Schneider Fort Kniepass etwas genauer, gemeinsam mit Elisabeth Schratl, die maßgeblich bei der Neuentwicklung des Erlebnisweges mitgewirkt hat. Zum Abschluss geht es auf Raftingtour mit Raftguide Angela Deisenberger.

Silvia Schneider ist auch mit einer eigenen Kolumne in der ORF nachlese vertreten, ebenso findet man allmonatlich alle Rezepte und Tipps von „Silvia kocht“ sendungsbegleitend im Beihefter. Alle Folgen werden barrierefrei für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum im ORF TELETEXT auf Seite 777 mit Untertiteln ausgestrahlt und sind auf ORF ON als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar. Der ORF TELETEXT bringt auf Seite 356 täglich die aktuellen Rezepte zur Sendung. ORF extra stellt für alle Hobbyköchinnen und -köche die Rezepte online bereit. Sendungsinfos sind auch unter https://tv.ORF.at/silviakocht abrufbar.