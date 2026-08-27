Sturzflut in Nepal: CARE bereitet Nothilfe vor – Spenden für die Katastrophenhilfe werden dringend benötigt!

Wien/Kathmandu (OTS) -

Nach der schweren Sturzflut in Nepal laufen die Such- und Rettungsmaßnahmen weiter, während die Zahl der Betroffenen und das gesamte Schadensausmaß noch erfasst werden. Die Hilfsorganisation CARE bereitet gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen Soforthilfe für die betroffenen Gemeinden vor. Familien benötigen jetzt vor allem sauberes Wasser, Lebensmittel, Hygieneartikel, sichere Notunterkünfte und medizinische Versorgung.

Mona Sherpa, CARE-Länderdirektorin in Nepal, berichtet: „Die Sturzflut hat zahlreiche Familien obdachlos gemacht. Viele Menschen haben ihr Zuhause, ihr Hab und Gut sowie ihre Lebensgrundlage verloren. Da auch die Wasser- und Sanitärversorgung stark beschädigt wurde, steigt zudem das Risiko für die Ausbreitung von Krankheiten.

Wir stehen in engem Austausch mit der nepalesischen Regierung, lokalen Behörden und Partnerorganisationen und bereiten Soforthilfemaßnahmen vor. Dazu gehören unter anderem die Bereitstellung von Notunterkünften und die Verteilung von Hygienepaketen an betroffene Familien. Gleichzeitig wollen wir den Menschen auch langfristig beim Wiederaufbau zur Seite stehen.

Zudem werden wir eine umfassende Bedarfsanalyse durchführen mit einem Fokus auf die Situation von Frauen und Mädchen, die bei Katastrophen oft besonderen Risiken ausgesetzt sind.

Unsere Gedanken sind bei allen Menschen, die von dieser Katastrophe betroffen sind.“

Spenden für die Katastrophenhilfe werden dringend benötigt:

CARE Österreich Spendenkonto IBAN: AT77 6000 0000 0123 6000 oder online