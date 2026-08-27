Hanel-Torsch: Bewegung für die gute Sache - wohnfonds_wien spendet 5.000 Euro an die Volkshilfe Wien

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Gemeinsam bis zum Mond“ haben die Mitarbeiter*innen des wohnfonds_wien ein starkes Zeichen von Solidarität und Teamgeist gesetzt: Sie haben im Rahmen des „Gesundheitsjahres 2025“ eine Strecke von insgesamt 384.000 Kilometern zurückgelegt – was symbolisch der Entfernung von der Erde bis zum Mond entspricht. Eingemeldet wurden hierbei gesammelte Kilometer aus alltäglichen Wegen und körperlichen Aktivitäten wie Joggen, Laufen, Spazieren, Wandern und Radfahren. Dieser sportliche Gemeinschaftserfolg wird nun in eine karitative Spende in der Höhe von 5.000 Euro für die Volkshilfe Wien (VHW) umgemünzt und kommt Menschen zugute, die unmittelbar von Wohnungsverlust bedroht sind. Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch und wohnfonds_wien-Geschäftsführer Gregor Puscher haben den Spendenscheck an Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der VHW und Michael Häupl, Präsident der VHW, überreicht.

Mit dem Geld wird das Projekt MoBeWo – Mobiles Betreutes Wohnen – Housing First unterstützt. Dabei handelt es sich um ein Angebot für Einzelpersonen, Paare und Familien, die bereits ihre Wohnung verloren haben oder davon bedroht sind und zusätzlichen Unterstützungsbedarf haben. Unmittelbares Ziel ist es, eine eigene, leistbare Wohnung zu finden und die betroffenen Personen bei der Stabilisierung der persönlichen Lebensumstände zu unterstützen.

„In Wien begreifen wir Wohnen als Grundrecht. Eine sichere Wohnung ist dabei die Grundlage, ein eigenständiges Leben führen zu können. Genau hier setzt das Projekt Mobiles Betreutes Wohnen an. Als Frauen- und Wohnbaustadträtin ist mir besonders wichtig, dass wir in Wien nicht nur Wohnraum schaffen, sondern auch darauf schauen, dass Menschen diesen Wohnraum selbstbestimmt und mit der notwendigen Unterstützung nutzen können. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des wohnfonds_Wien nehmen hier soziale Verantwortung wahr. Dieser Scheck soll konkret helfen und steht symbolisch für das goldene Wiener Herz der Solidarität“, sagt Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch bei der Scheckübergabe.

„Indem wir die symbolische Strecke bis zum Mond zurückgelegt haben, stärken wir nicht nur das Wohlbefinden innerhalb unseres Hauses, sondern übernehmen auch gesellschaftliche Verantwortung. Es freut mich außerordentlich, dass wir diesen gemeinsamen Erfolg nun in diese Spende an die Volkshilfe Wien ummünzen können, um damit Menschen in Not helfen“, betont Gregor Puscher, Geschäftsführer des wohnfonds_wien.

Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien bedankt sich herzlich für die Spende: „Jeder Mensch hat ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden. Dafür sorgt MoBeWo – individuell, niederschwellig und mit viel persönlicher Begleitung. Die heutige Spende ist eine große Unterstützung für die Klient*innen dabei. Dafür sind wir sehr dankbar.“

„Wien hat immer davon gelebt, dass wir nicht nur darüber reden, was Solidarität bedeutet, sondern dass wir sie organisieren und finanzieren. Das ist eine Tradition, auf die wir stolz sein können – und gleichzeitig eine Verpflichtung für die Zukunft“, sagt Michael Häupl, ehemaliger Wiener Bürgermeister und Präsident der Volkshilfe Wien bei der Scheckübergabe.