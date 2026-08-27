Sturzflut Nepal – Rotkreuz-Experte Hajek: „Katastrophe schlimmer als befürchtet, Rotkreuz-Teams im Dauereinsatz, um Menschen zu retten!“

Wien (OTS) -

Nach der verheerenden Sturzflut im Grenzgebiet zwischen Nepal und Tibet hat sich die Zahl der Betroffenen dramatisch erhöht – mehr als 1.300 Menschen gelten als vermisst, 177 Tote wurden bisher geborgen, mindestens 10.000 Familien sind insgesamt betroffen.

Das Österreichische Rote Kreuz unterstützt die Hilfsmaßnahmen vor Ort mit 50.000 Euro Soforthilfe. Walter Hajek, Leiter Internationale Zusammenarbeit beim Österreichischen Roten Kreuz: „Das Ausmaß dieser Katastrophe ist schlimmer als befürchtet. Hunderte Rotkreuz-Helfende sind im Dauereinsatz, um Menschenleben zu retten – sie suchen unermüdlich nach Verschütteten, versorgen Verletzte, bergen Tote. Das Nepalesische Rote Kreuz ist mit 90.000 Freiwilligen die größte Hilfsorganisation im Land und hat jahrzehntelange Erfahrung in der Katastrophenhilfe, die auch jetzt sofort angelaufen ist.“

Aktuelle Hilfe des Nepalesischen Roten Kreuzes:

Such- und Rettungsmaßnahmen

Medizinische Versorgung, Erste Hilfe, psychosoziale Unterstützung

Evakuierung und Unterbringung der Betroffenen in Notunterkünften, Familienzusammenführung

Verteilung von Hilfsgütern, bisher etwa 300 Stk. Planen, 400 Stk. Decken, 100 Hygienekits, 50 mobile Toiletten, Erste-Hilfe-Sets und Leichensäcke

Notversorgung mit Lebensmitteln, Wasser und Sanitäranlagen

Einsatz unter schwierigsten Bedingungen

Durch zerstörte Verkehrs-, Strom- und Kommunikationsverbindungen sind Betroffene für die Einsatzkräfte teilweise nur schwer erreichbar. „Unsere Kolleginnen und Kollegen helfen unter schwierigsten Bedingungen, teilweise sind sie selbst von der Katastrophe betroffen. Trotzdem stehen sie im Dauereinsatz. Tausende Familien haben alles verloren –unsere Kolleginnen und Kollegen sind für sie auch mit psychologischer Hilfe da. Jede Spende hilft – bitte unterstützen Sie uns!“, ruft ÖRK-Experte Hajek auf.

Der Katastrophenhilfefonds der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) stellt im ersten Schritt eine Million Schweizer Franken bereit, um die frühzeitigen Maßnahmen zu unterstützen. Das Österreichische Rote Kreuz hat internationale Katastrophenhilfe-Expert:innen, etwa im Bereich WASH (Wasser, Sanitär, Hygiene) in Alarmbereitschaft versetzt und steht bei Anforderung zur Verfügung.

Das Rote Kreuz bittet dringend um Spenden:

Österreichisches Rotes Kreuz

IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144

BIC: GIBAATWWXXX

Erste Bank: BLZ 20.111

Kennwort: Katastrophenhilfe

Weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten unter wir.roteskreuz.at/flut-nepal

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