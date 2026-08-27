- 27.08.2026, 11:13:32
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Sturzflut Nepal – Rotkreuz-Experte Hajek: „Katastrophe schlimmer als befürchtet, Rotkreuz-Teams im Dauereinsatz, um Menschen zu retten!“
Österreichisches Rotes Kreuz unterstützt mit 50.000 Euro Soforthilfe. „Bitte helfen Sie uns, Leben zu retten – jede Spende hilft Menschen auch nach Katastrophe beim Überleben!“
Nach der verheerenden Sturzflut im Grenzgebiet zwischen Nepal und Tibet hat sich die Zahl der Betroffenen dramatisch erhöht – mehr als 1.300 Menschen gelten als vermisst, 177 Tote wurden bisher geborgen, mindestens 10.000 Familien sind insgesamt betroffen.
Das Österreichische Rote Kreuz unterstützt die Hilfsmaßnahmen vor Ort mit 50.000 Euro Soforthilfe. Walter Hajek, Leiter Internationale Zusammenarbeit beim Österreichischen Roten Kreuz: „Das Ausmaß dieser Katastrophe ist schlimmer als befürchtet. Hunderte Rotkreuz-Helfende sind im Dauereinsatz, um Menschenleben zu retten – sie suchen unermüdlich nach Verschütteten, versorgen Verletzte, bergen Tote. Das Nepalesische Rote Kreuz ist mit 90.000 Freiwilligen die größte Hilfsorganisation im Land und hat jahrzehntelange Erfahrung in der Katastrophenhilfe, die auch jetzt sofort angelaufen ist.“
Aktuelle Hilfe des Nepalesischen Roten Kreuzes:
- Such- und Rettungsmaßnahmen
- Medizinische Versorgung, Erste Hilfe, psychosoziale Unterstützung
- Evakuierung und Unterbringung der Betroffenen in Notunterkünften, Familienzusammenführung
- Verteilung von Hilfsgütern, bisher etwa 300 Stk. Planen, 400 Stk. Decken, 100 Hygienekits, 50 mobile Toiletten, Erste-Hilfe-Sets und Leichensäcke
- Notversorgung mit Lebensmitteln, Wasser und Sanitäranlagen
Einsatz unter schwierigsten Bedingungen
Durch zerstörte Verkehrs-, Strom- und Kommunikationsverbindungen sind Betroffene für die Einsatzkräfte teilweise nur schwer erreichbar. „Unsere Kolleginnen und Kollegen helfen unter schwierigsten Bedingungen, teilweise sind sie selbst von der Katastrophe betroffen. Trotzdem stehen sie im Dauereinsatz. Tausende Familien haben alles verloren –unsere Kolleginnen und Kollegen sind für sie auch mit psychologischer Hilfe da. Jede Spende hilft – bitte unterstützen Sie uns!“, ruft ÖRK-Experte Hajek auf.
Der Katastrophenhilfefonds der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) stellt im ersten Schritt eine Million Schweizer Franken bereit, um die frühzeitigen Maßnahmen zu unterstützen. Das Österreichische Rote Kreuz hat internationale Katastrophenhilfe-Expert:innen, etwa im Bereich WASH (Wasser, Sanitär, Hygiene) in Alarmbereitschaft versetzt und steht bei Anforderung zur Verfügung.
Das Rote Kreuz bittet dringend um Spenden:
Österreichisches Rotes Kreuz
IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144
BIC: GIBAATWWXXX
Erste Bank: BLZ 20.111
Kennwort: Katastrophenhilfe
Weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten unter wir.roteskreuz.at/flut-nepal
Fotos: Hier klicken
Rückfragen & Kontakt
Österreichisches Rotes Kreuz
Susanne Straif
Presse- und Medienservice
Telefon: +43158900352 +436645002819
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.roteskreuz.at
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