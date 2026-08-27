„Farewell & Forever“: Ö1-Musiksendung „Le week-end“ geht am 29. August zum letzten Mal auf Sendung

Wien (OTS) -

Die langjährige Ö1-Sendung „Le week-end“ mit Elke Tschaikner (Leiterin der Ö1-Musikredaktion) und Christian Scheib (ehem. Leiter der Ö1-Musikredaktion und des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien) geht am Samstag, dem 29. August 2026, um 13.00 Uhr mit einer Ausgabe unter dem Titel „Farewell & Forever“ zum letzten Mal auf Sendung. Seit September 2010 treten Tschaikner und Scheib gemeinsam vor das Mikrofon, um über unterschiedliche Musikstile, Epochen und Genres auf spielerische Art und Weise zu diskutieren. Insgesamt vier Mal wurde die Ö1-Sendung bei den New York Festivals als „Best Regularly Scheduled Music Program“ ausgezeichnet.

Auf ORF Sound kann die letzte Sendung von „Le week-end“ bis zu 30 Tage on demand nachgehört werden.