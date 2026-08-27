  • 27.08.2026, 11:11:02
  • /
  • OTS0066

„Farewell & Forever“: Ö1-Musiksendung „Le week-end“ geht am 29. August zum letzten Mal auf Sendung

Wien (OTS) - 

Die langjährige Ö1-Sendung „Le week-end“ mit Elke Tschaikner (Leiterin der Ö1-Musikredaktion) und Christian Scheib (ehem. Leiter der Ö1-Musikredaktion und des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien) geht am Samstag, dem 29. August 2026, um 13.00 Uhr mit einer Ausgabe unter dem Titel „Farewell & Forever“ zum letzten Mal auf Sendung. Seit September 2010 treten Tschaikner und Scheib gemeinsam vor das Mikrofon, um über unterschiedliche Musikstile, Epochen und Genres auf spielerische Art und Weise zu diskutieren. Insgesamt vier Mal wurde die Ö1-Sendung bei den New York Festivals als „Best Regularly Scheduled Music Program“ ausgezeichnet.

Auf ORF Sound kann die letzte Sendung von „Le week-end“ bis zu 30 Tage on demand nachgehört werden.

Rückfragen & Kontakt

ORF-Öffentlichkeitsarbeit Radio
Johannes Mayer
Telefon: (01) 87878 13163
E-Mail: [email protected]
Website: https://presse.ORF.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | HOA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF Radio

Rückfragen & Kontakt

ORF-Öffentlichkeitsarbeit Radio
Johannes Mayer
Telefon: (01) 87878 13163
E-Mail: [email protected]
Website: https://presse.ORF.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright