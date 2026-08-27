ÖVP – Zierfuß: Neos bekommen den Personalmangel in Wiens Kindergärten nicht in den Griff

Wien (OTS) -

„Die Neos bekommen den Personalmangel in Wiens Kindergärten nicht in den Griff. Im Gegenteil: Die Situation wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Zu Beginn des vergangenen Kindergartenjahres fehlten in den städtischen Kindergärten bereits rund 720 Vollzeitäquivalente. Mittlerweile fehlen dort rund 840 Elementarpädagogen und insgesamt rund 1.800 Pädagoginnen und Pädagogen in Wiens öffentlichen und privaten Kindergärten. Das ist die ernüchternde Bilanz der gescheiterten Neos-Bildungspolitik“, kritisiert Klubobmann und Bildungssprecher der Wiener Volkspartei Harald Zierfuß.

„Der Personalmangel ist seit Jahren bekannt. Wir haben bereits im vergangenen Jahr vor einer weiteren Verschärfung gewarnt und bessere Rahmenbedingungen eingefordert. Passiert ist offensichtlich zu wenig. Dass die zuständige MA 10-Leiterin angesichts dieser Zahlen davon spricht, die Maßnahmen würden greifen, ist völlig unverständlich. Leidtragende sind dabei einmal mehr die Kinder. Gerade bei der Früh- und Deutschförderung können wir uns diese Situation nicht länger leisten“, so Zierfuß.

Die Wiener Volkspartei fordert weiterhin einen verbindlichen Stufenplan zur Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels und bessere Rahmenbedingungen in der Elementarpädagogik. „Erst 2028 mit einem Stufenplan zu beginnen, der zehn Jahre braucht, um die Gruppen gerade einmal um zwei oder drei Kinder zu verkleinern, ist völlig unzureichend. Es braucht endlich Maßnahmen, die die Arbeitsbedingungen tatsächlich verbessern und dafür sorgen, dass ausgebildete Fachkräfte in den Beruf einsteigen und dort bleiben. Die aktuellen Zahlen zeigen jedenfalls eine Entwicklung in die völlig falsche Richtung. Nach Jahren der Ankündigungen muss die zuständige Neos-Stadträtin endlich handeln“, so Zierfuß abschließend.