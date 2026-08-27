Geothermiebohrungen am Otto Wagner Areal erfolgreich abgeschlossen

Wien (OTS) -

Die Geothermiebohrungen am Otto Wagner Areal (OWA), das von der Wien Holding-Tochter WSE Wiener Standortentwicklung entwickelt wird, sind erfolgreich abgeschlossen. Nach mehreren Monaten intensiver Arbeiten konnten die Bohrungen im Juli 2026 planmäßig beendet werden. Damit ist ein wesentlicher Meilenstein auf dem Weg zu einer erneuerbaren und lokalen Wärme- und Kälteversorgung des Areals erreicht.

Insgesamt wurden rund 430 Bohrungen durchgeführt und die Sonden in den Untergrund eingebracht. Nach Abschluss der Arbeiten wurden sämtliche Bohrstellen fachgerecht verschlossen und die vorübergehend beanspruchten Flächen wiederhergestellt. Die technische Umsetzung von weiteren Teilen der Erzeugungsanlage wird in den nächsten Projektphasen fortgesetzt.

„Der erfolgreiche Abschluss der Geothermiebohrungen ist ein starkes Signal für die nachhaltige Weiterentwicklung des Otto Wagner Areals. Hier verbinden wir den verantwortungsvollen Umgang mit einem einzigartigen historischen Standort mit innovativer und klimafreundlicher Energieversorgung. Dieses Projekt zeigt, wie zukunftsorientierte Stadtentwicklung in Wien konkret umgesetzt wird“, sagt Oliver Stribl, Direktor der Wien Holding.

Wiederbegrünung im Herbst

Die endgültige Begrünung der beanspruchten Flächen erfolgt im Herbst. Aufgrund der hohen sommerlichen Temperaturen und längeren Trockenperioden sind die Bedingungen für eine nachhaltige Ansaat aktuell nicht geeignet. Die Umsetzung zu einem späteren Zeitpunkt bietet bessere Voraussetzungen dafür, dass die Begrünung dauerhaft und gleichmäßig anwächst.

„Mit dem Abschluss der Bohrarbeiten haben wir einen technisch anspruchsvollen und für die Zukunft des Areals entscheidenden Projektschritt erfolgreich bewältigt. Besonders wichtig war uns, die Arbeiten mit größtmöglicher Rücksicht auf den denkmalgeschützten Bestand, den wertvollen Grünraum und die Anrainer*innen durchzuführen. Im Herbst werden die Freiflächen wieder begrünt und vollständig in das Landschaftsbild des Areals integriert“, erklären Manuela Moser-Ritzinger und Heribert Fruhauf, Geschäftsführung des Otto Wagner Areals, gemeinsam.

Klimafreundliche Energie für das Areal

Die Erzeugungsanlage auf Basis von Tiefensonden und Wärmepumpen wird künftig einen wesentlichen Anteil des Wärme- und Kältebedarfs am Otto Wagner Areal abdecken. Durch die Nutzung der konstanten Temperaturen im Untergrund können die Gebäude effizient beheizt und gekühlt werden. Dadurch werden fossile Energieträger ersetzt, Emissionen reduziert und die Energieautarkie des Areals deutlich erhöht.

In Verbindung mit Photovoltaik auf den Pavillondachflächen trägt der hohe Anteil erneuerbarer Energie zugleich zu langfristig stabileren Energiekosten bei. Das Projekt unterstützt damit sowohl die Klimaziele der Stadt Wien als auch die nachhaltige und wirtschaftliche Entwicklung des Otto Wagner Areals.

Hier geht es zu einem Kurzvideo über die Arbeiten: https://www.owa-wien.at/das-bauprojekt/detail/erneuerbare-energie

Über das Otto Wagner Areal

Das Otto Wagner Areal, ein weltweit einzigartiges Jugendstilensemble, zählt zu den schönsten Orten Wiens. Schritt für Schritt wird es weiterentwickelt – mit einem klaren Fokus auf Bildung, Kultur, Wissenschaft, Technologie und Forschung.

Seit 1907 prägen mehr als 50 Pavillons das weitläufige Erholungsgebiet. 2023 haben umfassende Sanierungs- und Adaptierungsarbeiten im Kernareal begonnen. Von Gebäudesanierung über Photovoltaik bis hin zu neu gedachten Wegen, wo Fußgänger*innen Vorrang haben.

Neben der Förderung von Innovation liegt ein besonderes Augenmerk auf dem Erhalt der unter Denkmalschutz stehenden Anlage, ihrem wertvollen Grünraum, der Wahrung der Gedenkfunktion sowie ihrer Bedeutung für die Gesellschaft und den Tourismus.

Ziel ist es, durch strategische Ansiedlung und aktives Community-Management eine neue, gemeinschaftliche Kultur zu schaffen.