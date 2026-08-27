Jacuzzi, Champagner und große Gefühle: Achte „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Folge der Jubiläumsstaffel am 31. August

Wien (OTS) -

In der achten Ausgabe der 30. Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ am Montag, dem 31. August 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 (und schon 24 Stunden vorab auf ORF ON) porträtiert Nina Horowitz sechs weitere Singles auf ihrem Weg zum erhofften Lebensglück. Die drei Damen und drei Herren kommen diesmal aus Wien, Niederösterreich, Salzburg und der Steiermark zu Hause.

Für Franziska aus Wien sind Humor, Aufmerksamkeit und vor allem Kommunikation die wichtigsten Zutaten für eine neue Beziehung – und von einer Hochzeit in Las Vegas träumt sie außerdem. Almir, Wiener mit bosnischen Wurzeln, sucht einen humorvollen und romantischen Mann, der nicht nur sein Herz, sondern auch jenes seiner Zwergspitz-Dame Luna erobert. Die Salzburgerin Jenny wünscht sich nach zwei langjährigen Beziehungen einen aktiven Gentleman, mit dem sie reisen, Kultur genießen und das Leben gemeinsam bestreiten kann. Der niederösterreichische „Knuddelbär“ Thomas hat genug von unverbindlichen Bekanntschaften und sehnt sich nach Liebe, Geborgenheit und einem gemeinsamen Zuhause. Jascha aus Wien sucht einen fitten, gerne etwas jüngeren Mann auf Augenhöhe, der ihre Leidenschaft fürs Reisen und die Kultur teilt. Der sportliche Steirer Michael hofft auf eine positive Frau, bei deren Anblick sich das berühmte Bauchkribbeln einstellt und mit der er gemeinsam lachen, das Leben genießen und neue Abenteuer erleben kann.

Weitere Details zu den sechs neuen Singles

Franziska, 64, pensionierte diplomierte Krankenschwester aus Wien, sucht keinen perfekten Mann, sondern einen Partner mit Ecken und Kanten. „Mir wäre ein Mann wichtig, der spricht – und nicht nur schwiegt und genießt“, schmunzelt die sympathische Blondine. Neben Humor zählen für die Single-Dame Aufmerksamkeit und Großzügigkeit zu den Eigenschaften, mit denen Männer ihr Herz erobern können: „Es wäre nicht schlecht, wenn er kochen kann, und Blumen zu schenken ist auch immer gut.“ Ein „Schlampertatsch“, der seine Unterhosen überall liegen lässt, kommt für sie nicht infrage. „Er kann zwischen 58 und 68 Jahre alt sein und soll bitte so groß sein, dass ich noch Stöckelschuhe anziehen kann“, sagt die Wienerin, die 1,75 Meter groß ist. Als prominente Männer haben es ihr George Clooney und Dirk Stermann angetan. „Wobei mir Dirk Stermann noch besser gefällt“, ergänzt sie mit einem Augenzwinkern. Franziska verbringt ihre Freizeit gern in der Natur, spielt Gitarre und singt – das sieht man auch in ihrem ‚Liebesg’schichten‘-Porträt, in dem sie „Wie Honig“ von Rainhard Fendrich darbietet. Zwei besondere Beziehungen haben das Leben der Kandidatin bisher geprägt, doch keine hielt dauerhaft. Aus der ersten Verbindung ging eine inzwischen erwachsene Tochter hervor. Verheiratet war die junge Pensionistin noch nie – ein Wunsch, den sie sich aber nach wie vor erfüllen möchte. Am liebsten würde sie in Las Vegas „Ja“ sagen.

Almir, 34, Einzelhandelskaufmann aus Wien, will sich wieder so richtig verlieben! „Der neue Mann in meinem Leben soll humorvoll, lustig, treu und hübsch sein“, sagt er. Sexy findet der Kandidat toll gestyltes Haar: „Mit Gel oder Haarspray.“ Ob lange oder kurze Haare – das ist ihm nicht wichtig, die Haarpracht muss zum Gesicht passen. Figürlich soll sein neuer Partner nicht zu schlank und nicht zu mollig sein. „Er soll auch nicht 50 Piercings im Gesicht haben und mich nicht anlügen“, sagt der Wiener mit bosnischen Wurzeln. Almir selbst spricht Bosnisch und Englisch. Deshalb würde er sich freuen, wenn auch sein Partner Fremdsprachen beherrscht. Gerade beim gemeinsamen Reisen könne das ein großer Vorteil sein. Sein persönlicher Schwarm ist übrigens Sänger Justin Timberlake. Der neue Mann in seinem Leben sollte zwischen 35 und 45 Jahre alt sein. „Er soll romantisch sein. Jacuzzi, Champagner, Musik, Kerzen, Rosen – das wäre schön“, schwärmt der 34-Jährige. Wer Almir kennenlernen möchte, sollte allerdings nicht nur sein Herz erobern, sondern auch mit seiner kleinen Prinzessin klarkommen. Denn zu ihm gehört seine Zwergspitz-Dame Luna, die für ihn einen ganz besonderen Stellenwert hat. „Uns gibt’s nur im Doppelpack“, formuliert es der Feinkostmitarbeiter. In Almirs Leben gab es schon einige Beziehungen, die aber nicht von Dauer waren. Jetzt wünscht er sich einen neuen Lebensabschnitt mit seinem zukünftigen Partner, mit dem er auch eine Hochzeit nicht ausschließen würde.

Jenny, 65, ehemalige Büroangestellte aus Salzburg, ist auf der Suche nach einem liebevollen Partner, mit dem sie ihren weiteren Lebensweg teilen kann. Die Suche im Internet hat sie längst aufgegeben. „Die meisten Männer sind in einer Beziehung oder suchen nur Sex“, erzählt sie. Die Single-Dame wünscht sich einen Gentleman, der mit beiden Beinen im Leben steht. Sie möchte mit ihrem zukünftigen Partner reisen, Rad fahren, schwimmen sowie Kultur und Freizeit genießen. Dass Jenny selbst gerne aktiv ist, beweist sie nicht nur mit ihren regelmäßigen Besuchen im Fitnessstudio, sondern auch mit einem Workout im „Liebesg’schichten“-Porträt. Mit einer Körpergröße von 1,68 Metern darf ihr Zukünftiger gern größer sein – und bitte kein Morgenmuffel! „Das bin ich auch nicht!“ Ihr Traummann sollte zwischen 63 und 67 Jahre alt und bereits in Pension sein. Besonders anziehend findet die Salzburgerin Männer, die gut riechen. Zu ihrem Leben gehört ihre kleine vierbeinige Siamkatze Kleopatra. Zwei langjährige Beziehungen hat Jenny bereits erlebt. Aus der ersten Partnerschaft stammt ihr gemeinsamer Sohn. Ihr zweiter Partner ist vor zwei Jahren verstorben. „Er hatte einen Herzinfarkt, ich konnte mich nicht verabschieden“, erzählt sie offen. Jetzt möchte die Kandidatin nach vorne blicken und ist bereit für einen neuen Mann an ihrer Seite, mit dem sie den Rest ihres Lebens gemeinsam verbringen kann.

Thomas, 34, Croupier aus Niederösterreich, will endlich die Frau fürs Leben finden. Das Online-Dating ist für den Mostviertler nichts, denn er sucht etwas Beständiges: „Die Husch-Husch-Aktionen sind nicht meins. Ich bin ein Knuddelbär, aber ich kann auch zum Brummbären werden, wenn ich zum Beispiel beim Holzhacken danebenhaue.“ Die Größe seiner Zukünftigen spielt für den 1,84 Meter großen Noch-Single keine Rolle. Viel wichtiger ist ihm der Charakter und dass sie ein gutes Herz hat. „Die Haarfarbe ist mir egal, wobei ich eine kleine Schwäche für Blondinen habe“, schmunzelt der sympathische Kandidat. Er selbst hatte sogar einmal blaue Haare. „Eine Esoterikerin passt vielleicht nicht so gut zu mir. Sie sollte ungefähr in meinem Alter und bitte Nichtraucherin sein“, sagt er. Zu seinen Hobbys zählt Radfahren, außerdem liebt er den Nervenkitzel und fährt gern mit der Achterbahn. Thomas hat bereits drei Beziehungen hinter sich, die jedoch nicht von Dauer waren. Jetzt ist er seit zwei Jahren alleinstehend und sehnt sich wieder nach einer Beziehung. Eine Familie zu gründen, kann er sich auch durchaus vorstellen. „Ich sehne mich nach Liebe, Geborgenheit und einem gemeinsamen Zuhause“.

Aus Wien kommt auch Jascha, 72, ehemalige Schulungsreferentin, die auf der Suche nach ihrem Mr. Right ist. Ihr zukünftiger Partner sollte lieb, fit und bereit sein, gemeinsam etwas zu erleben. „Ich habe gemerkt, dass ich einen jüngeren Mann brauche. Er kann zwischen 60 und 70 Jahre alt sein“. Für die Single-Dame zählt vor allem eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Sie wünscht sich einen Mann, der ihre Interessen teilt: „Ich reise gern, gehe ins Theater, ins Kabarett, in die Oper oder schön und gut essen.“ Besonders anziehend findet sie einen knackigen Po, leuchtende Augen, ansehnliche Hände und einen sinnlichen Mund. „Der Mann muss kein Riese sein und sollte Wert auf sein Äußeres legen, also bitte keinen Bierbauch haben!“, schmunzelt die 1,63 Meter große Wienerin. Für einen Prominenten schlägt ihr Herz besonders: Eros Ramazzotti. „Er ist mein Favorit!“ Jascha selbst stand bereits in jungen Jahren im Rampenlicht. Zehn Jahre lang arbeitete sie als Model, u. a. als Frisuren- und Strumpfhosenmannequin. „Ich war damals 18 Jahre alt und habe mir mein erstes Auto, einen Puch 500, darum gekauft“, erinnert sie sich gerne zurück. 43 Jahre lang war die Kandidatin verheiratet, bis ihr Mann verstarb. Jetzt blickt sie nach vorne und ist bereit für eine neue Partnerschaft und einen neuen Lebensabschnitt.

Michael, 53, Fahrschullehrer in Ausbildung aus der Steiermark, lebt südlich von Graz und führt ein rundum erfülltes Leben. Was ihm bislang fehlt, ist eine Partnerin, mit der er all die schönen Erlebnisse teilen kann. Deshalb möchte er bei den „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ sein Glück versuchen: „Wenn das Fernsehen Amor spielt, werde ich nicht nein sagen, sondern danke.“ Bei seiner zukünftigen Partnerin ist der Single-Mann vor allem eine positive Lebenseinstellung wichtig. Auch optisch darf sie ihm natürlich gefallen: „Wenn ich sie sehe, muss es einfach in mir drinnen bum machen, das berühmte Bauchkribbeln.“ Der 53-Jährige wünscht sich eine etwas jüngere Frau. Seine Wunschkandidatin darf zwischen 40 und 53 Jahre alt sein. Michael ist ein Gentleman alter Schule und legt großen Wert darauf, seine Partnerin zu verwöhnen. Türen aufhalten oder im Urlaub das Auto einräumen – für ihn gehören solche Gesten einfach dazu. In seiner Freizeit ist der Steirer sportlich unterwegs. Besonders Tennis hat es ihm angetan, wie man auch in seinem „Liebesg’schichten“-Porträt sieht. Beruflich war er 30 Jahre lang als Journalist bei einer Zeitung tätig, ehe er sich nach einem neuen Abenteuer umsah: „Ich bin seit vielen Jahren Fußballtrainer und liebe es, mit jungen Menschen zu arbeiten. Daher mache ich nun die Ausbildung zum Fahrschullehrer.“ Drei langjährige Beziehungen, die nicht für die Ewigkeit bestimmt waren, hat Michael bereits hinter sich. Aus seiner ersten Ehe stammen seine zwei Söhne. Jetzt fehlt ihm nur noch die passende Frau an seiner Seite. Eine Partnerin, mit der der aktive Kandidat sein Leben genießen, gemeinsam lachen und neue Abenteuer erleben kann. Und wenn sie dann auch noch seine Leidenschaft fürs Tennis teilt, wäre sein Glück wohl perfekt.

Die Jubiläumsstaffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV. Weitere Details sind unter https://presse.ORF.at abrufbar.