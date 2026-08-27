Damals wie heute ein Sieger: SCHIESSER ist offizieller Partner des Kinofilms ADAMS ACHT

Radolfzell (OTS) -

Traditionsmarke begleitet den Kinostart des historischen Sportdramas und bringt mit dem SCHIESSER Revival Tanktop "Friedrich" ein Stück 60er-Jahre-Ästhetik zurück in den Alltag.

Wenn am 17. September "ADAMS ACHT" in den deutschen Kinos startet, trifft eine der großen deutschen Sportgeschichten auf eine Marke, die bereits 1960 Teil der olympischen Geschichte war. SCHIESSER ist offizieller Partner des neuen Kinofilms von Regisseur Hannu Salonen und schlägt damit eine besondere Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Der Film "ADAMS ACHT" erzählt die wahre Geschichte des legendären deutschen Ruder-Achters, der 1960 bei den Olympischen Spielen in Rom überraschend Gold gewann. Im Mittelpunkt steht Trainer Karl Adam, gespielt von Oliver Masucci, der aus einer Gruppe junger Außenseiter eine Mannschaft formt, die schließlich Sportgeschichte schreibt. Zum Ensemble gehören unter anderem Felix Kammerer, Svenja Jung, Leonard Kunz und Heino Ferch.

Für SCHIESSER besitzt die Geschichte eine ganz besondere Verbindung: Bei den Olympischen Spielen 1960 stattete das Unternehmen die gesamte deutsche Olympiamannschaft mit Wäsche aus. Während der deutsche Achter in Rom zu einem der überraschenden Olympiasieger wurde, war SCHIESSER damit Teil einer Generation von Athleten, für die funktionale Wäsche und klassische Trikots selbstverständlich zur sportlichen Ausstattung gehörten. Diese historische Verbindung bildet heute den Ausgangspunkt der Partnerschaft mit "ADAMS ACHT".

Vom Sporttrikot zum modernen It-Piece

Mehr als sechs Jahrzehnte später erlebt die charakteristische Tanktop-Silhouette der damaligen Zeit ein Revival. Mit dem SCHIESSER Revival Tanktop "Friedrich" übersetzt die Marke einen Klassiker aus ihrer Historie in die Gegenwart.

Breite Träger, der markante Rundhalsausschnitt und die reduzierte Form erinnern an die sportive Ästhetik der 1960er-Jahre. Was damals vor allem als funktionales Wäschestück und Sporttrikot selbstverständlich war, ist heute längst zum modischen Essential geworden: solo getragen zu Jeans oder unter Hemd und Jacke, minimalistisch, lässig und aktueller denn je.

Passend zur Kooperation mit "ADAMS ACHT" präsentiert SCHIESSER das Revival Tanktop "Friedrich" zum Kinostart prominent am Point of Sale. Erhältlich ist das Modell in Weiß, Schwarz und Dunkelbraun. Unter dem Motto "Damals wie heute ein Sieger" verbindet die Inszenierung die historische Olympia-Geschichte von SCHIESSER mit dem heutigen Revival eines echten Klassikers.

Im Rahmen eines Instagram-Gewinnspiels verlost SCHIESSER zum Kinostart am 17. September 2026 acht Gewinnpakete mit jeweils zwei Kinokarten für "ADAMS ACHT" sowie zwei Revival Tanktops "Friedrich".

Über SCHIESSER

Die SCHIESSER GmbH mit Sitz in Radolfzell steht seit 1875 für hochwertige Tag- und Nachwäsche. Das Traditionsunternehmen verbindet hochwertige Qualität und handwerkliche Perfektion mit moderner Innovationskraft. Ob Kultklassiker in Fein- und Doppelripp oder zeitgemäße Hybrid-Styles - SCHIESSER kreiert Produkte, die Menschen mit idealer Passform und einem unvergleichlichen Tragegefühl nah kommen und 24/7 im Leben begleiten. Unter dem Claim ORIGINALS FÜR ORIGINALS positioniert sich die Marke als Begleiter für authentische Menschen, die Wert auf Charakter und Verlässlichkeit legen. Heute ist SCHIESSER ein global agierendes Unternehmen, das Zeitgeist und Tradition in einer einzigartigen Markenidentität vereint.