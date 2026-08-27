„Bewusst gesund“ über selbstbewussten Umgang mit dem Phänomen Stottern

Wien (OTS) -

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 29. August 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Selbstbewusst – wer stottert, braucht Mut

Stottern ist eine Redeflussstörung, die meist im Kindesalter auftritt, wobei laut Statistik etwa doppelt so viele Buben wie Mädchen betroffen sind. Bis zur Pubertät kann sich das Stottern wieder legen oder nur mehr abgeschwächt auftreten. Doch bei etwa einem Prozent der Menschen bleibt diese Redeflussstörung auch im Erwachsenenalter bestehen. Die Ursache ist meist neurologisch bedingt und gilt als nicht „heilbar“. Mittlerweile weiß man, dass die Nervenverbindungen zwischen jenem Bereich im Gehirn, der Worte auswählt und zusammensetzt, und jenem Bereich, der Sprechen motorisch umsetzt, weniger dicht ausgebildet sind als bei fließend sprechenden Menschen. Der Alltag gestaltet sich für Betroffene oft schwierig, sie sind vielen Vorurteilen ausgesetzt. Durch logopädische Unterstützung können stotternde Menschen jedoch Strategien und Techniken erlernen, um mit diesem Phänomen selbstbewusst umzugehen. Gestaltung: Christoph Hofer

Longevity – wo beginnt Geschäftemacherei?

Kältetherapie, Plasmatransfusionen und Biohacking (Selbstoptimierung) – befeuert von Social Media erfahren lebensverlängernde Maßnahmen derzeit einen massiven Boom. Longevity verspricht ein langes Leben bei bestmöglicher Gesundheit. Aber wo liegt die Grenze zwischen seriöser Altersforschung und einem lukrativen Geschäftszweig? Für viele der angebotenen Therapien und Produkte gibt es keine wissenschaftliche Evidenz. Die moderne Altersforschung setzt auf fundamentale, alltagstaugliche Säulen: regelmäßige Bewegung, ausgewogene Ernährung, soziales Kapital und sinnstiftende Aufgaben. Dazu eröffnen heute auch KI-basierte und digitale Anwendungen neue Wege in der Prävention. Für eine gesunde Zukunft braucht es jedoch vor allem ein gesellschaftliches Umdenken: Weg vom defensiven „Anti-Aging“, hin zu einem positiven „Pro-Aging“-Ansatz, der das Älterwerden neu bewertet, sagt Altersforscher Dr. Thomas Dorner vom Haus der Barmherzigkeit in Wien.

Seilzug – so wirksam ist Schlingentraining

Hängt man sprichwörtlich in den Seilen, ist man übermüdet und matt. Anders ist das jedoch beim sogenannten Schlingentraining. Dabei hängt man zwar ebenfalls in den Seilen, aber aktiv und unter voller Körperspannung. Diesen Effekt nutzt auch ORF-Journalist und -Moderator Ralph Huber-Blechinger. Seitdem er regelmäßig mit der instabilen Schlinge trainiert, sind Kraft, Balance und gute Haltung kein Thema mehr für den gebürtigen Steirer, denn das Workout stärkt den gesamten Körper. Gestaltung: Vroni Brix

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Hörsturz

Vor der Entwicklung eines Tinnitus steht oft ein Hörsturz. Das ist ein plötzlicher, meistens einseitiger Hörverlust ohne erkennbare Ursache. Er kann von einer geringen Hörminderung auf einem Ohr bis zur völligen Gehörlosigkeit reichen. Oft bilden sich die Symptome spontan wieder zurück, jedoch nicht immer. Der Verlauf des Hörsturzes ist sehr unterschiedlich. Betroffene schildern zum Teil auch ein Gefühl wie „Watte“ im Ohr. Dazu können weitere Symptome wie Schwindel oder Ohrgeräusche (Tinnitus) kommen. Die genaue Ursache eines Hörsturzes ist noch unklar. Vermutet wird jedoch, dass u. a. Durchblutungsstörungen, Entzündungen im Ohr oder extreme Stresssituationen eine Rolle spielen. Wie man sich am besten verhält, wenn solche Symptome auftreten, erklärt Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Kaffee – entzieht er dem Körper Flüssigkeit?

Beim weltweiten Kaffeeverbrauch liegt Österreich im Spitzenfeld – mit sechs Kilogramm Kaffee pro Jahr oder fast drei Tassen am Tag pro Kopf. Und nirgends ist die Kaffeeauswahl so groß wie hier. Gleichzeitig hält sich das Gerücht, dass Kaffee dem Körper Flüssigkeit entzieht und austrocknet. Deshalb sollte angeblich auch immer ein Glas Wasser dazu getrunken werden. „Bewusst gesund“ klärt auf, ob das wirklich stimmt oder eher zu den Mythen zählt. Gestaltung: Tommy Schmidle