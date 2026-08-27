ORF RSO Wien im September: Familienkonzert, deutsche und italienische Opernarien und Blicke hinter die Kulissen bei RSO@work

Wien (OTS) -

Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien lädt zum Start der neuen Spielzeit 2026/27 im September zu drei besonderen musikalischen Erlebnissen: Beim Familienkonzert „Abenteuer Klassik“ am Freitag, 18. September, um 17.00 Uhr im ORF RadioKulturhaus geht es unter der Leitung von Dirigent Tobias Wögerer auf eine musikalische Entdeckungsreise für Musikbegeisterte jeden Alters. Am Freitag, 25. September, um 19.30 Uhr präsentiert Star-Tenor Piotr Beczal̸a im Wiener Konzerthaus gemeinsam mit dem ORF RSO Wien große deutsche und italienische Opernarien. Und schließlich feiert am Dienstag, 29. September, um 19.00 Uhr im ORF RadioKulturhaus das neue, von Chefdirigenten Markus Poschner initiierte Format RSO@work seine Premiere. Unter dem Motto „Neue Wege. Neue Nähe“ werden unmittelbare Einblicke in die Entstehung eines Konzertprogramms gegeben.

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Beim Familienkonzert „Abenteuer Klassik“ (für Kinder ab sechs Jahren) begeben sich junge und jung gebliebene Musikbegeisterte gemeinsam mit dem ORF RSO Wien auf eine musikalische Abenteuerreise, die zeigt, wie Komponistinnen und Komponisten schon lange vor dem modernen Reisen Europa durchquerten, dabei neue Klänge und Ideen aufnahmen und Werke schufen, die mit mitreißenden Rhythmen und vielen „Aha“-Momenten bis heute begeistern. Dirigent Tobias Wögerer führt das Orchester durch das Programm, moderiert wird der Nachmittag von Leonard Eröd, Fagottist des ORF RSO Wien und Musikvermittler, sowie Lena Grandl-Grossmann von ORF KIDS. Das Konzert wird für ORF KIDS aufgezeichnet und am 26. Oktober, dem österreichischen Nationalfeiertag, im Stream auf https://kids.ORF.at/ veröffentlicht.

Mit der Gala Piotr Beczal̸a erwartet das Publikum im Wiener Konzerthaus ein Abend mit großen Stimmen und großen Opernmomenten. Der polnisch-schweizerisch-österreichische Tenor Piotr Beczal̸a interpretiert gemeinsam mit dem ORF RSO Wien unter der musikalischen Leitung von Marco Boemi ausgewählte deutsche und italienische Opernarien. Die Gala verspricht ein hochkarätiges Programm zwischen lyrischer Intensität, dramatischer Ausdruckskraft und virtuoser Gesangskunst.

Unter dem Motto „Neue Wege. Neue Nähe.“ lädt Markus Poschner erstmals als Chefdirigent zu seinem neuen Format RSO@work ins ORF RadioKulturhaus. Das Probeformat macht den musikalischen Arbeitsprozess unmittelbar erlebbar: Gemeinsam mit dem ORF RSO Wien arbeitet Poschner diesmal an einem Werk aus seinem Antrittskonzert als neuer Chefdirigent am 1. Oktober im Wiener Konzerthaus. Er erklärt Hintergründe und gibt Einblicke in die künstlerische Arbeit mit dem Orchester. Die Probe am Dienstag, dem 29. September, stellt den Auftakt des neuen Formats RSO@work dar, im Mittelpunkt aller Termine steht jeweils ein Werk aus dem aktuellen Konzertprogramm.

Details zum Konzertprogramm des ORF RSO Wien sind abrufbar unter https://rso.ORF.at/