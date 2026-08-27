  • 27.08.2026, 10:33:02
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Kracher zum Saisonauftakt der Deutschen Bundesliga: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart LIVE am Freitag auf JOYN & PULS 4

Startschuss der 1. Deutschen Bundesliga: Supercup-Sieger Bayern empfängt zum Saisonauftakt den VfB Stuttgart am Freitag live um 20:15 Uhr.

Wien (OTS) - 

Mit dem Duell zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart startet die 1. Deutsche Bundesliga in die neue Saison. Erst vergangene Woche kürte sich der FC Bayern München zum Sieger des Franz-Beckenbauer-Supercups. Nun erwarten sie den VfB Stuttgart zum Süd-Derby in der Allianz Arena.

JOYN & PULS 4 übertragen den Bundesliga-Auftakt am Freitag, den 28. August 2026, live um 20:15 Uhr. Durch den Fußballabend führt Moderator Phillip Hajszan. Direkt aus München berichtet Sophie Marie Werner als Field Reporterin. Kommentiert wird die Partie von Florian Knöchl. Zu Gast im Talk vor der ersten Partie ist FC Bayern Sportdirektor Christoph Freund.

Deutsche Bundesliga, 1. Spieltag: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart
Am Freitag, den 28. August 2026 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4

Moderator: Phillip Hajszan
Field Reporterin: Sophie Marie Werner
Kommentator: Florian Knöchl

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Stephanie Woloch
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