Die Notfallambulanz im St. Anna Kinderspital als wichtige Säule in der pädiatrischen Akutversorgung Wiens

Wien (OTS) -

Achtsame Eltern, digitale Beratungsangebote und niedergelassene Ärzt*innen leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Kinder gesund bleiben und es gar nicht erst zu einem Notfall kommt. Bei akuten Erkrankungen, einer plötzlichen Verschlechterung des Gesundheitszustands oder nach Übergabe durch den Rettungsdienst ist die Notfallambulanz im St. Anna Kinderspital da. Gerade zu saisonalen Spitzen wie der Erkältungssaison, aber auch in Urlaubszeiten und an Wochenenden sind die durchgängige Verfügbarkeit und die weiterführenden Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten der Notfallambulanz wichtig.

Wichtige Säule der pädiatrischen Akut- und Notfallversorgung in Wien

Als spezialisiertes Zentrum übernimmt das St. Anna Kinderspital im Rahmen seines Versorgungsauftrags eine wichtige Rolle in der Akut- und Notfallversorgung von Kindern und Jugendlichen in Wien. Die rund um die Uhr geöffnete Notfallambulanz bildet eine zentrale Schnittstelle zwischen rettungsdienstlicher, ambulanter und stationärer Versorgung in der Wiener Gesundheitslandschaft.

Im ersten Halbjahr 2026 verzeichnete die Notfallambulanz im St. Anna Kinderspital rund 10.000 Besuche. In den Sommermonaten werden durchschnittlich 60 Notfallpatient*innen pro Tag versorgt. Besondere Expertise liegt auch in der notfallmedizinischen Versorgung von jungen Patient*innen mit komplexen Grunderkrankungen, die eine rasche und spezialisierte Behandlung erfordern.

Die Notfallambulanz als Ausbildungsstätte: Hohe Frequenz, breites Spektrum

Unter Ärzt*innen in Ausbildung zählt die Notfallambulanz des St. Anna Kinderspitals zu den angesehensten Ausbildungsstätten. Aufgrund der hohen Anzahl von Patient*innen bildet sie beinahe das gesamte pädiatrische Krankheitsspektrum ab und bietet damit eine Fallvielfalt, die kaum eine andere Einrichtung erreicht.

Sommer in der Notfallambulanz

Die Sommermonate bringen besondere Anforderungen für die Kindernotfallmedizin mit sich. “Neben Allergien und Ausschlägen führen im Sommer speziell Hitzschläge, Dehydratation und Magen-Darm-Infektionen nach Reisen häufig zu akuten medizinischen Problemen bei Kindern”, erklärt Dr.in Annelies Hawliczek, Co-Leiterin der Notfallambulanz im St. Anna Kinderspital.

“Im Hinblick auf die Zunahme von Hitzeperioden mit hohen Temperaturen über mehrere Tage und Nächte hinweg sind Eltern immer mehr gefragt, ihre Kinder bestmöglich vor Hitze und Sonneneinstrahlung sowie Flüssigkeitsmangel zu schützen”, erklärt die Kinderfachärztin. Wichtig sei vor allem, auf Warnzeichen zu achten. "Leiden Kinder an ungewöhnlicher Müdigkeit, Benommenheit oder Erbrechen, empfiehlt es sich, die telefonische Gesundheitsberatung 1450 anzurufen oder ärztlichen Rat einzuholen", erklärt Dr.in Hawliczek.

Medizinische Dringlichkeit entscheidet

Damit jedes Kind möglichst rasch jene Versorgung erhält, die seinem Gesundheitszustand entspricht, erfolgt bei der Ankunft eine strukturierte Ersteinschätzung nach dem international etablierten Manchester-Triage-System. Es wird auch eingestuft, wie rasch Patient*innen ärztlich untersucht werden müssen. Durchschnittlich sind rund 39% der Fälle derart dringend, dass eine ärztliche Begutachtung innerhalb eines engen Zeitfensters erfolgen muss. Das kann dazu führen, dass Patient*innen mit weniger dringenden Erkrankungen nachgereiht werden, auch wenn sie früher in der Notfallambulanz eintrafen. Grundsätzlich wird selbstverständlich jedes in der Notfallambulanz vorstellige Kind gründlich untersucht und von einem multidisziplinären Team versorgt.

Wann bin ich mit meinem Kind in der Notfallambulanz richtig?

Die Notfallambulanz des St. Anna Kinderspitals ist rund um die Uhr für akute Notfallsituationen geöffnet. Dazu zählen insbesondere:

lebensbedrohliche oder gesundheitsgefährdende Erkrankungen wie z.B. akute Atemnot, Krampfanfälle oder Fieber bei Neugeborenen,

eine rasche Verschlechterung des Gesundheitszustands,

akute gesundheitliche Probleme bei Kindern mit komplexen bzw. schweren Grunderkrankungen.

Bei gesundheitlichen Beschwerden, bei denen unklar ist, welche Versorgung benötigt wird, steht die telefonische Gesundheitsberatung 1450 für eine Ersteinschätzung zur Verfügung.

Über das St. Anna Kinderspital

Das St. Anna Kinderspital ist ein Tochterunternehmen des Österreichischen Roten Kreuzes, Landesverband Wien, eine eigenständige, an das Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien – Medizinischer Universitätscampus angebundene Krankenanstalt und gleichzeitig Klinische Abteilung für allgemeine Pädiatrie und pädiatrische Hämato-Onkologie der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde. Neben seiner Spezialisierung in der pädiatrischen Hämatologie, Onkologie und Immunologie und Schwerpunkt im operativen HNO-Bereich leistet das St. Anna Kinderspital im Rahmen seines Versorgungsauftrags einen wichtigen Beitrag in der Akut- und Notfallversorgung von Kindern und Jugendlichen in Wien. Mehr als 50.000 Besuche verzeichneten die onkologische Spezialambulanzen, internen Schwerpunktambulanzen und die Allgemeine Ambulanz im Jahr 2025. Nahezu zwei Drittel der ambulanten Besuche entfallen auf die rund um die Uhr geöffnete Notfallambulanz. Das St. Anna Kinderspital wird finanziert aus Mitteln des Wiener Gesundheitsfonds.

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