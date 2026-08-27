- 27.08.2026, 10:27:32
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Aviso – Dienstag, 15. September, ab 11.00 Uhr: Ö3-Verkehrsaward 2026
Hitradio Ö3, das Bundesministerium für Inneres und das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur prämieren mit dem 24. Ö3-Verkehrsaward die Held:innen der Straße, die mit Mut, Zivilcourage und Engagement lebensrettende Maßnahmen setzen und einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten.
Der Ö3-Verkehrsaward 2026 wird in drei Kategorien verliehen:
- Ö3ver:innen des Jahres
- Einsatzhelfer:innen des Jahres
- Innovation des Jahres
Termin: Dienstag, den 15. September 2026; Einlass ab 10.00 Uhr, Beginn 11.00 Uhr
Ort: ORF-Mediencampus/Hitradio Ö3, Hugo-Portisch-Gasse 1, 1136 Wien
Akkreditierung ([email protected]) ist notwendig.
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Hitradio Ö3
Bernadette Aigner
Telefon: 01 87878 19121
E-Mail: [email protected]
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