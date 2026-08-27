Grüne Wien/Malle, Stadler: Personalmangel im Kindergarten ist Managementversagen der Neos

Wien (OTS) -

„Während die Wiener Kindergärten am Zahnfleisch daherkommen und der Personalmangel immer schlimmer wird, lässt die zuständige Stadträtin lieber eine Befragung und eine PR-Kampagne durchführen. Der Slogan von Emmerling sollte bei den Kindergärten vielmehr lauten: Endlich handeln statt neu denken“, so Julia Malle und Felix Stadler, die Bildungssprecher:innen der Wiener Grünen angesichts des gravierenden Personalmangels in Wiens Kindergärten – 1800 Pädagog:innen fehlen insgesamt, alleine 840 in den städtischen Einrichtungen. „Der Personalmangel im Kindergarten ist ein Managementversagen der Neos“, halten Malle und Stadler fest.

Geraubte Bildungschancen

„Der Personalmangel ist groß wie nie, die Gruppengrößen in den Kindergärten sind noch immer nicht kleiner und die Sprachförderkräfte sind noch immer nicht ausreichend ausgebaut. Das Ergebnis dieser mutlosen Neos-Politik sind geraubte Bildungschancen für tausende Wiener Kinder“, so Malle und Stadler – und weiter: „Viele ausgebildete Elementarpädagog:innen bleiben nicht im Beruf. Es müssen daher endlich attraktivere Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Außerdem braucht es weniger administrative Belastung für die Pädagog:innen sowie deutlich kleinere Gruppengrößen, um den Dauerstress zu senken.“

Pinke Bildungsbilanz ist verheerend

„Mit PR-Kampagnen und weiteren Ankündigungen ist keinem Kind, keiner Pädagogin und keinem Elternteil geholfen. Die traurige Bilanz nach sechs Jahren pinker Bildungspolitik ist, dass die Kinder in Wien nicht bessere, sondern schlechtere Bildungschancen haben“, so die Grünen abschließend.