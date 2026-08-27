Der September im Cinema Paradiso St. Pölten

St. Pölten (OTS) -

Mit dem Film-Café, das an den Montag-Nachmittagen wie gewohnt Kaffee und Kuchen und dazu diesmal die Streifen „Die Camino-Therapie – Finde deinen Weg“ (7. September), „Chéri, ich komme!“ (14. September), „Steckerlfischfiasko“ (21. September) und „Oh la la 2 – Neue Tests, neues Chaos“ (28. September) serviert, startet das Cinema Paradiso St. Pölten die Reihen seiner Spezialschienen des nächsten Monats. „Oh la la 2 – Neue Tests, neues Chaos“ steht zudem auch im Rahmen von „Auf Wolle sieben – Stricken im Paradiso“ am 9. September auf dem Programm.

Ein weiterer Höhepunkt im September-Spielplan ist am 26. September der deutsche Dokumentarfilm „Was haben wir gelacht“, in dem Eva Müller und Isabel Schneider auf das deutsche Unterhaltungsfernsehen der 1990er- und 2000er-Jahre aus Frauenperspektive zurückblicken. Vor dem Filmstart wartet im Beislkino ein feministischer Leseclub (Anmeldungen an e-mail [email protected]). Am 30. September folgt die Niederösterreich-Premiere von „Bruno – Der junge Kreisky“ über die Jugend des späteren Bundeskanzlers. Im Anschluss an den Film gibt es ein Gespräch mit dem Regisseur Harald Sicheritz und dem Darsteller Gerhard Liebmann.

Der Reigen der Live-Veranstaltungen beginnt am 10. September mit Giorgio Conte, dem Altmeister der italienischen Canzoni, der mit seiner Band zum Träumen einlädt. Am 15. September liest dann der Schriftsteller und Kinderpsychiater Paulus Hochgatterer aus seinem neuen Roman „Mio und die Unsterblichkeit“ über Verlust, Vergänglichkeit, das Vergehen der Einsamkeit und eine wunderbare Katze. Eine Lesung steht auch am 17. September auf dem Programm, wenn Klaus Eckel zum ersten Mal aus seinem nächsten Kabarettprogramm mit neuen Texten sowie Highlights aus seinen Kolumnen und Büchern vorträgt. Am 19. September bestreiten Markus Binder und Hans-Peter Falkner mit ihrem neuen Attwenger-Album bei freiem Eintritt das Abschlusskonzert des diesjährigen St. Pöltner „Höfefests“, ehe am 24. September der St. Pöltner Gitarrist Dieter Libuda gemeinsam mit seiner Band featuring Sense Horns sein neues Album „Travellers“ vorstellt.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.