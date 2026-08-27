Lotto: Dreifachjackpot – am Sonntag warten rund 3,1 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Mit nur einem einzigen Sechser, nämlich jenem nach dem Sechsfachjackpot in der Vorwoche, ist der August der bislang trefferärmste Monat des Jahres. Eine Chance zur Aufbesserung dieser Bilanz gibt es noch, und zwar am kommenden Sonntag. Da es auch am gestrigen Mittwoch keinen Sechser gegeben hat, geht es dabei um einen Dreifachjackpot mit rund 3,1 Millionen Euro.

Einigen Grund zur Freude hatte jedoch ein:e Tiroler:in dank eines Sologewinns beim Fünfer mit Zusatzzahl. Er bzw. sie war mit dem zweiten von sieben Tipps auf einem Normalschein erfolgreich und gewann damit rund 101.700 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb ebenfalls ein Sechser aus, und das in beiden Ziehungen. Die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang wurde somit jeweils auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es bei jeder der beiden Ziehungen um rund 140.000 Euro.

Joker

Der Dreifachjackpot bei Lotto erhält – da es zuletzt abermals keinen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl gegeben hat – am Sonntag Gesellschaft von einem Doppeljackpot beim Joker. Dabei geht es um rund eine halbe Million Euro.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Mittwoch, 26. August 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen