BMWKMS: Mehr Frauen für Österreichs Sport – Gender Traineeprogramm wird neu aufgelegt

Wien (OTS) -

Mehr Frauen in verantwortungsvollen Funktionen im österreichischen Sport: Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt legt das Gender Traineeprogramm des Sportministeriums nach einer Evaluierung neu auf und schafft damit konkrete Perspektiven für Frauen.

Noch immer sind Frauen insbesondere im Training, im Sportmanagement und in Führungsfunktionen deutlich unterrepräsentiert: So sind etwa 80 Prozent der Leitungsfunktionen in Sportverbänden männlich besetzt.

Das Programm setzt daher auf eine Kombination aus hochwertiger Ausbildung und praktischer Tätigkeit im Sport und schafft konkrete Einstiegsmöglichkeiten in jene Bereiche, in denen Frauen bislang besonders wenig vertreten sind. Das Sportministerium hatte das Programm 2021 ins Leben gerufen.

Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt: „Der österreichische Sport braucht mehr Frauen – als Trainerinnen und im Management. Dafür reicht es nicht, nur über Gleichstellung zu sprechen, wir müssen konkrete Chancen schaffen. Genau das macht das Gender Traineeprogramm: Frauen erhalten eine hochwertige Ausbildung, sammeln gleichzeitig praktische Erfahrung und können sich damit eine langfristige berufliche Perspektive im Sport aufbauen. Davon profitieren nicht nur die Teilnehmerinnen, sondern der gesamte österreichische Sport.“

Das dreijährige Programm verbindet Ausbildung mit praktischer Tätigkeit im Sport. Zur Auswahl stehen drei Ausbildungswege: Nachwuchsleistungssporttraining für Sportwissenschafterinnen mit staatlicher Trainerausbildung, Sportmanagement sowie Talentecoaching für Sportwissenschafterinnen. Im Jahr 2026 liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Ausbildung von Trainerinnen in enger Zusammenarbeit mit den Sportfachverbänden. In den Jahren 2026, 2027 und 2028 soll jeweils ein neuer Jahrgang aufgenommen werden.

Die Ausbildungskosten werden über Fördervereinbarungen vom Sportministerium übernommen. Ziel ist es, die Absolventinnen nach Abschluss ihrer Ausbildung nachhaltig im österreichischen Sport zu verankern und ihnen den Weg in verantwortungsvolle Funktionen zu eröffnen.

Bewerbungen für den Jahrgang 2026 sind bis 14. September 2026 möglich. Weitere Informationen zu den drei Ausbildungswegen und zur Bewerbung sind auf der Website des Sportministeriums abrufbar: https://www.bmwkms.gv.at/themen/sport/gleichstellung/gendertrainee.html