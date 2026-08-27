Drei Handyfreiheit: Top-Smartphones für alle bis 27 jetzt noch günstiger.

Wien (OTS) -

Samsung Galaxy S26 Ultra 256, vivo V70 und vivo V70 Lite etc. im Handyfreiheit-System für alle bis 27 jetzt noch günstiger.

0 Euro Anzahlung, zzgl. einmalig 6,60 Euro Urheberrechtsabgabe pro Smartphone.

Alle bis 27 sparen jetzt zusätzlich 8 Euro monatlich.*

Handyfreiheit-Kund:innen haben die Wahl: Tophandys länger nutzen und nach 24 Monaten automatisch weniger bezahlen oder Umtausch gegen neues Top-Handy.

Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung.

Zum Start des Schul- und Studienjahres bietet Drei ausgewählte Smartphones stark vergünstigt an. Mit der Handyfreiheit-Herbstaktion erhalten neue Kund:innen bis 27 Jahre einen Jugend+ Bonus von 8 Euro pro Monat auf ausgewählte Smartphone-Angebote. Die Geräte sind ohne Anzahlung erhältlich; einmalig fallen 6,60 Euro URA (Urheberrechtsabgabe) pro Smartphone an. Aktivierungsentgelt, Servicepauschale und Indexierung entfallen. Zur Auswahl stehen unter anderem das Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB, das vivo V70 und das vivo V70 Lite. Der Jugend+ Bonus gilt bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.



Was ist die Handyfreiheit von Drei?

Die Handyfreiheit kombiniert ein Premium-Smartphone mit einem 5G Mobilfunktarif zu einem monatlichen Gesamtpreis, der sich über die Laufzeit reduziert.

Die wichtigsten Merkmale:

Automatische Preissenkung nach 24 Monaten.

Weitere Preisreduktion nach 36 Monaten.

Kund:innen können ihr Smartphone länger nutzen und profitieren von niedrigeren monatlichen Kosten.

Alternativ ist ein Gerätewechsel auf ein neues Modell möglich.

Zurückgegebene Smartphones werden weiterverwendet und erhalten ein zweites Leben.

Premium-Geräte, mit 0 Euro Anzahlung.*

Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB + Handyfreiheit L

47,90 Euro statt 55,90 Euro pro Monat

Ab Monat 25: 26,90 Euro pro Monat

Ab Monat 37: 10,90 Euro pro Monat

vivo V70 + Handyfreiheit L

28,90 Euro pro statt 36,90 Euro pro Monat

Ab Monat 25: 14,90 Euro pro Monat

Ab Monat 37: 10,90 Euro pro Monat



vivo V70 Lite + Handyfreiheit L

19,90 Euro statt 27,90 Euro pro Monat

Ab Monat 25: 11,90 Euro pro Monat

Ab Monat 37: 10,90 Euro pro Monat

Mehr auf www.drei.at/jugend

Handyfreiheit L inkludiert 90 GB 5G Internet pro Monat in der EU sowie unlimitierte Minuten/ SMS österreichweit und in der EU. Mehr auf www.drei.at/freiheit



Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung.

Für alle Handyfreiheit Neukund:innen entfallen Aktivierungsentgelt, Servicepauschale und Indexierung.

Warum die Handyfreiheit?

Premium-Smartphones ohne Anzahlung (zzgl. einmalig 6,60 Euro Urheberrechtsabgabe pro Smartphone)

Monatspreis sinkt automatisch nach 24 Monaten und nach 36 Monaten nochmals

Smartphone länger nutzen und automatisch weniger bezahlen

Alternativ Wechsel auf ein neues Handy bereits nach 12 Monaten möglich. (Neuer Monatspreis abhängig vom jeweils gewählten Handy und Tarif).

Rückgegebene Geräte werden weitergenutzt und erhalten ein zweites Leben

Gratis Aktivierung

Keine Servicepauschale

Keine Indexierung

Zusätzlich 8 statt 5 Euro Jugend+ Bonus pro Monat für alle bis 27 Jahre

Mehr Infos auf www.drei.at/freiheit und www.drei.at/jugend

Top-Tarif ohne Handy: SIM Unlimited M und up Unlimited+ 30% günstiger.

Alle, die kein neues Smartphone benötigen, erhalten jetzt die Tarife SIM Unlimited M und up Unlimited+ inklusive unlimitierte 5G Daten um 30 Prozent günstiger um 17,43 statt 24,90 Euro/ Monat. Ohne Bindung, mit gratis-Aktivierung. Die Ermäßigung gilt ein Tarifleben lang.



* Zzgl. einmalig 6,60 Ꞓ Urheberrechtsabgabe / Smartphone. Jugend+ Bonus nutzbar von 6 bis 27 Jahren, automatischer Wegfall mit 28. Geburtstag. 24 Monate Mindestvertragsdauer.

Angegebene Tarifbeispiele jeweils Tarif Handyfreiheit L inkl. 8Ꞓ Jugend+ Bonus.

Geräteabhängiger Restbetrag jeweils bei Kündigung nach 24 Monaten Mindestvertragsdauer (MVD) bei Behalten des Geräts:

Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB: 191 Ꞓ Restbetrag nach 24 Monaten MVD bei Behalten des Geräts.

vivo V70: 36 Ꞓ Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei Behalten des Geräts.

vivo V70 Lite: 14 Ꞓ Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei Behalten des Geräts.

vivo X300 Pro: 136 Ꞓ Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei Behalten des Geräts.

Samsung Galaxy S26 256 GB: 132 Ꞓ Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei Behalten des Geräts Details: drei.at/jugend

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at