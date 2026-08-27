NEOS Wien/Margareten: Ideenwettbewerb für Zentaplatz weiterer Meilenstein

Wien (OTS) -

Mit dem Start des Ideenwettbewerbs in Zusammenarbeit mit der TU Wien wurde ein weiterer wichtiger Meilenstein zur Umgestaltung des Zentaplatzes gesetzt. Bereits seit 2021 setzen sich NEOS Margareten hartnäckig für eine Umgestaltung und Aufwertung ein.

„Im September 2021 haben wir gemeinsam mit der SPÖ erstmals einen Antrag zur Umgestaltung des Zentaplatzes eingebracht, der auch einstimmig angenommen wurde. In unser parallel dazu laufenden Bürgerbefragung haben wir bereits erste Ideen gesammelt, was sich die Menschen vor Ort wünschen. Unsere Anträge in den Folgejahren zeigen, dass uns der Zentaplatz wirklich am Herzen liegt. Umso mehr freuen wir uns, wenn der Ideenwettbewerb kreative und innovative Ideen zutage fördert“, so Sarah Mayer, Bezirkssprecherin der NEOS in Margareten.

Nach dem ersten Antrag haben die zuständigen Magistrate das Potential des Platzes bestätigt. Damit sich auch tatsächlich etwas tut, hat die Bezirkspartei gemeinsam mit den Grünen eine Bürgerbeteiligung für die Umgestaltung gefordert und 2025 haben NEOS einen Beteiligungsprozess beantragt. Beide Anträge wurden in der Bezirksvertretung einstimmig angenommen

„Seit fünf Jahren arbeiten wir NEOS im Bezirk daran, den Zentaplatz gemeinsam mit den Menschen zu verbessern. Wir haben sie nach ihren konkreten Vorstellungen gefragt und wollen mit dem Ideenwettbewerb den nächsten Schritt machen. Die Studierenden der TU werden mit zusätzlicher Kreativität und fachlicher Perspektive daran arbeiten, das Potential des Platzes zu nutzen und einen echten Grätzlplatz zu gestalten“, so Mayer.

Dabei soll Raum für unterschiedliche Ansätze bleiben. Von einer Neuordnung der Verkehrsflächen über Begrünung und Entsiegelung, innovative Beschattungs- und Kühlungslösungen bis hin zu neuen Aufenthaltsbereichen ist alles offen. Wichtig ist NEOS, bestehendes Grün zu erhalten und vorhandene Flächen neu denken.

Auch im Bezirk zahlt sich die Hartnäckigkeit der pinken Bezirkspartei aus. Für 2026 wurde im Bezirksbudget schon eine Summe für ein Beteiligungsverfahren vorgesehen. Damit kommt Bewegung in ein Projekt, das NEOS bereits vor fünf Jahren angestoßen haben.