Schulische Tagesbetreuung erleichtert Familienalltag

St. Pölten (OTS) -

Die schulische Tagesbetreuung gewinnt in Niederösterreich zunehmend an Bedeutung. Immer mehr Familien nutzen das Angebot, das Kindern nach dem Unterricht eine verlässliche und abwechslungsreiche Begleitung bietet. Im kommenden Schuljahr betreuen rund 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Familienland Niederösterreich GmbH Kinder und Jugendliche an 139 Pflichtschulstandorten in 115 Gemeinden in ganz Niederösterreich. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister unterstreicht die Wichtigkeit dieser Betreuungsmöglichkeiten: „Die schulische Tagesbetreuung stellt für Kinder ein vielfältiges Nachmittagsprogramm dar und unterstützt Familien spürbar im Alltag. Die Freizeitbetreuerinnen und Freizeitbetreuer leisten einen wesentlichen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Niederösterreich.“

Der Bedarf an qualitativen Betreuungsangeboten wächst kontinuierlich. Da Kinder und Jugendliche immer mehr Zeit in der Schule verbringen, steigt die Bedeutung eines pädagogisch wertvollen Nachmittagsprogramms. „Eltern können darauf vertrauen, dass ihre Kinder in einem sicheren Umfeld bestens begleitet werden. Die Freizeitbetreuerinnen und Freizeitbetreuer der Familienland Niederösterreich GmbH gestalten dafür kreative, spielerische und altersgerechte Angebote“, unterstreicht die Landesrätin die Wichtigkeit ansprechender Betreuung nach dem Regelunterricht.

Regelmäßige Fortbildungen, fachliche Unterstützung sowie pädagogische Impulse seitens der Familienland Niederösterreich GmbH sichern die hohe Qualität der Betreuung. So absolvierten die Freizeitbetreuerinnen und -betreuer im vergangenen Schuljahr insgesamt 2.116 Weiterbildungsstunden. In Kooperation mit dem Roten Kreuz Ausbildungszentrum St. Pölten werden ab dem kommenden Schuljahr außerdem Kindernotfallkurse durchgeführt, die die Freizeitbetreuerinnen und -betreuer der Familienland Niederösterreich GmbH absolvieren müssen. Geschäftsführerin Barbara Trettler betont: „Die schulische Tagesbetreuung entlastet Familien nachhaltig und eröffnet Kindern neue Chancen. Daher arbeiten wir laufend daran, das Betreuungsangebot landesweit auszubauen und sowohl quantitativ als auch qualitativ weiterzuentwickeln.“

Aktuelle Stellenausschreibungen sowie Ausbildungsangebote im Bereich der schulischen Tagesbetreuung bei der Familienland Niederösterreich GmbH sind unter www.familienland.at zu finden.

Rückfragen an: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, [email protected] oder Sophie Moser, 02742 9005 13474, [email protected]