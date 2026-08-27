ÖGPMR: Gesundheitskosten im Griff!

Wien (OTS) -

Anlässlich der Jahrestagung 2026 präsentieren Vorstandsmitglieder der Österreichischen Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation (ÖGPMR) aktuelle Daten zum künftigen Bedarf in Österreich.

Steigende Gesundheitsausgaben, eine älter werdende Bevölkerung und die wachsende Zahl chronischer Erkrankungen stellen Österreichs Gesundheitssystem vor große Herausforderungen. Physikalische Medizin und Rehabilitation setzt an entscheidenden Punkten an: Mobilität und Selbstständigkeit tragen dazu bei, Krankenstandstage, Pflegebedarf und kostenintensive Folgebehandlungen zu reduzieren. Gleichzeitig ist das volkswirtschaftliche Potential einer bedarfsgerechten Versorgung erheblich.



Themen und Gesprächspartner:



»ÖGPMR Jahrestagung: Auf in den Süden: Zahlen und Fakten zum Physikalischen Medizin und der Schmerz Versorgung in ganz Österreich.«, Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna, MBA, MSc, MSc, Vorstand der Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin, Leiter des Comprehensive Center for Musculoskeletal Disorders sowie des Competence Centers für Arbeitssicherheit und Gesundheitserhaltung, Medizinische Universität Wien-Universitätsklinikum AKH Wien.

»Physikalische Medizin zwischen Geriatrie und Telemedizin.«, Prim. Dr. Christian Wiederer, ärztlicher Direktor des Klinikums am Kurpark Baden, President-elect der ÖGPMR.



Aus der neuen Versorgungstudie berichten:



»Die Vorteile der Physikalischen Medizin und Rehabilitation im Akut-Krankenhaus.«, Prim. Dr. Roland Celoud, SFEBPRM,MSc, Stellvertretender Bundesfachgruppen-Obmann Physikalische Medizin und Rehabilitation in der Österreichischen Ärztekammer, Leiter Physikalische Medizin, Rehabilitation & Arbeitsmedizin Landesklinikum Horn-Allensteig.



»Demographie und Versorgung im ambulanten Sachleistungsbereich.«, Prim. Priv.-Doz. Dr. Thomas Kienbacher, Facharzt für Physikalische Medizin und allgemeine Rehabilitation im Rehab Zentrum Liesing.



»Von Prehab bis Rehab – Zusammenfassung der kritischen Erfolgsfaktoren in der PMR-Versorgung«, Prim. Prof. Dr. Klaus Hohenstein, MBA, MSc, Vorstand der Institute für Physikalische Medizin und Rehabilitation der Kliniken Hietzing, Ottakring und Baumgarten, Stellvertretender Fachgruppen-Obmann Physikalische Medizin und Rehabilitation in der Ärztekammer Wien, Sekretär der ÖGPMR.



Wir freuen uns auf Ihr Interesse und Ihre persönliche Teilnahme an der Pressekonferenz im Presseclub Concordia, Bankgasse 8, Wien.

Den Online-Zugang zur Veranstaltung im Presseclub Concordia finden Siehttps://eu01web.zoom.us/j/68079410843"> hier.