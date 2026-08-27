  • 27.08.2026, 09:05:32
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  • OTS0026

Bio Substrat: efko gewinnt aus Bioabfall erneuerbare Energie

efko investiert in Kreislaufwirtschaft

: Im Rahmen des Projekts Bio Substrat werden bei efko organische Reststoffe aus der Produktion zu erneuerbarer Energie weiterverwertet.

Für uns endet Verantwortung nicht beim fertigen Produkt. Wir tragen Verantwortung für den gesamten Rohstoff. Vom Feld bis zur letzten sinnvollen Nutzung. Als Branchenführer wollen wir vorzeigen, wie Kreislaufwirtschaft in der Praxis funktioniert

Mag. Thomas Krahofer

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Eferding/Linz (OTS) - 

Energie für rund 600 Haushalte und zusätzliche Wärme für etwa 150 Haushalte: Mit dem Projekt Bio Substrat macht efko Kreislaufwirtschaft am Standort Hinzenbach messbar. Biologische Nebenströme aus der Verarbeitung von Obst und Gemüse werden künftig systematisch zur Energiegewinnung genutzt und damit in regionale Wertschöpfung zurückgeführt. „Für uns endet Verantwortung nicht beim fertigen Produkt. Wir tragen Verantwortung für den gesamten Rohstoff. Vom Feld bis zur letzten sinnvollen Nutzung. Als Branchenführer wollen wir vorzeigen, wie Kreislaufwirtschaft in der Praxis funktioniert“, so Mag. Thomas Krahofer, Geschäftsführer der efko Gruppe.

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Vorschau Bild von : Im Rahmen des Projekts Bio Substrat werden bei efko organische Reststoffe aus der Produktion zu erneuerbarer Energie weiterverwertet. [Bild, 325.13KB]
Vorschau Bild von Das Projekt Bio Substrat 2025 zeigt den Kreislauf von Reststoffen bis zu Biogas, Strom und Wärme. [Bild, 49.66KB]
Vorschau Bild von efko Geschäftsführer Mag. Thomas Krahofer setzt mit dem Projekt Bio Substrat auf Kreislaufwirtschaft und regionale Energiegewinnung. [Bild, 139.41KB]
Vorschau Bild von Projekt Bio Substrat: efko gewinnt aus Bioabfall erneuerbare Energie [PDF, 424.8KB]

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