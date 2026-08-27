Bio Substrat: efko gewinnt aus Bioabfall erneuerbare Energie

Eferding/Linz (OTS) -

Energie für rund 600 Haushalte und zusätzliche Wärme für etwa 150 Haushalte: Mit dem Projekt Bio Substrat macht efko Kreislaufwirtschaft am Standort Hinzenbach messbar. Biologische Nebenströme aus der Verarbeitung von Obst und Gemüse werden künftig systematisch zur Energiegewinnung genutzt und damit in regionale Wertschöpfung zurückgeführt. „ Für uns endet Verantwortung nicht beim fertigen Produkt. Wir tragen Verantwortung für den gesamten Rohstoff. Vom Feld bis zur letzten sinnvollen Nutzung. Als Branchenführer wollen wir vorzeigen, wie Kreislaufwirtschaft in der Praxis funktioniert“ , so Mag. Thomas Krahofer, Geschäftsführer der efko Gruppe.