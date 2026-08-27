Fünf Fertigstellungen in zwei Monaten: 3SI Immogroup setzt starkes Zeichen am Wiener Wohnimmobilienmarkt

Wien (OTS) -

Fünf Projekte, zwei Monate, ein gemeinsamer Anspruch an Qualität und nachhaltige Stadtentwicklung: Die 3SI Immogroup schließt im Juli und August 2026 gleich fünf Wohnbauprojekte in Wien erfolgreich ab. Mit den Fertigstellungen in der Antonigasse, Rotenlöwengasse, Tendlergasse, Absberggasse und am Friedrich-Engels-Platz bringt der Wiener Bauträger innerhalb kürzester Zeit 97 hochwertige Eigentumswohnungen auf den Wiener Wohnimmobilienmarkt.

Die fünf Projekte spiegeln zugleich die Bandbreite der 3SI Immogroup wider: Sie reicht von der behutsamen Revitalisierung historischer Wiener Gründerzeithäuser über hochwertige Dachgeschoßausbauten bis hin zu zeitgemäßen Neubauten.

„ Fünf Projektfertigstellungen innerhalb von nur zwei Monaten sind für uns ein besonderer Meilenstein und vor allem das Ergebnis der hervorragenden Arbeit unserer Teams und Projektpartner. Gerade in einem herausfordernden Marktumfeld zeigt sich, wie wichtig Kontinuität, langfristiges Denken und der konsequente Fokus auf Qualität sind. Wir entwickeln nicht nur Projekte, sondern schaffen nachhaltige Werte für Wien und seine Bewohnerinnen und Bewohner “, sagt Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

Wiener Gründerzeit neu interpretiert

Mit THE ANTHONY in der Antonigasse 79 wird Ende August ein hochwertiges Neubauprojekt in Hernals fertiggestellt. Insgesamt umfasst das Projekt 28 Eigentumswohnungen und vier Townhouses mit zwei bis fünf Zimmern und Wohnflächen von rund 36 bis 156 m². Sämtliche Einheiten verfügen über private Freiflächen. Eine markante Klinkerfassade fügt den Neubau in die gründerzeitlich geprägte Umgebung ein; Luftwärmepumpe, Photovoltaikanlage sowie energieeffiziente Heiz- und Kühltechnik unterstreichen den nachhaltigen Anspruch. Das ÖGNI-Gold-zertifizierte Projekt wurde 2026 außerdem bei den Luxury Lifestyle Awards als „Best Luxury Residential Development in Austria“ ausgezeichnet.

Am Alsergrund wiederum befindet sich Le Petit Lion in der Rotenlöwengasse. Das revitalisierte Gründerzeithaus aus dem Jahr 1890 umfasst 14 Eigentumswohnungen, darunter drei Dachgeschoßresidenzen mit Wohnflächen von rund 38 bis 196 m². Historische Elemente wie klassische Kastenfenster und Stuck treffen auf moderne technische Ausstattung, Balkone und großzügige Terrassen. Das Projekt wurde mit einem European Property Award ausgezeichnet und steht exemplarisch für die ressourcenschonende Weiterentwicklung wertvoller Wiener Bausubstanz.

Im 9. Bezirk wiederum wurde mit dem gemeinsam mit JP Immobilien entwickelten PRUNKSTÜCK in der Tendlergasse 3 die umfassende Revitalisierung eines historischen Gründerzeithauses abgeschlossen. Die 36 Eigentumswohnungen mit Wohnflächen von 36 bis 185 m² verbinden restaurierte historische Substanz mit zeitgemäßer Haustechnik und hochwertiger Ausstattung. Sieben Dachgeschoßwohnungen und zwei Gartenwohnungen ergänzen das Angebot. Die sukzessive Übergabe an die neuen Eigentümer startet im August.

In der Absberggasse 9 in Favoriten wurde Ende Juli die umfassende Sanierung eines Bestandsgebäudes abgeschlossen. Acht Wohnungen wurden komplett saniert, die Straßen- und Hoffassaden erneuert sowie das Stiegenhaus modernisiert. Zusätzlich wurden ein neuer Aufzug und Balkone errichtet. Damit wurde die bestehende Wohnqualität des Hauses deutlich aufgewertet und der Bestand zeitgemäß weiterentwickelt.

Ebenfalls Ende Juli erfolgt die Fertigstellung am Friedrich-Engels-Platz 20. Hier verschmilzt klassischer Wiener Altbaucharme mit attraktivem Entwicklungspotenzial. Sieben Wohnungen zwischen rund 30 und 59 m² – davon drei bereits hochwertig saniert – bieten spannende Möglichkeiten für Anleger und Investoren. Die gute Infrastruktur und die Nähe zur Donauinsel machen die Lage in der Brigittenau zusätzlich attraktiv und verbinden urbanes Wohnen mit hoher Freizeitqualität.

Mit den fünf Fertigstellungen innerhalb von nur zwei Monaten setzt die 3SI Immogroup ihre kontinuierliche Entwicklungstätigkeit am Wiener Wohnimmobilienmarkt fort. Das Portfolio des Familienunternehmens umfasst mittlerweile über 3.000 Wohnungen an rund 250 Adressen; laufend befinden sich mehrere hundert Einheiten in Entwicklung, Bau und Verkauf.

Weitere Informationen:

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