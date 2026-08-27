  • 27.08.2026, 09:00:35
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250.000 Euro: Das ist Österreichs Wunschsumme für die eigene Immobilie

OPTIFIN-Report „Wie Österreich finanziert 2026"

Mediane Kredit-Wunschsumme je Bundesland: Vorarlberg führt mit 300.000 Euro, das Burgenland liegt bei 175.000 Euro, der Österreich-Median bei 250.000 Euro. Quelle: OPTIFIN, „Wie Österreich finanziert 2026"
Graz (OTS) - 

Wie viel Kredit wollen die Österreicherinnen und Österreicher für ihre Immobilie?

Im Median: 250.000 Euro. Das zeigt der neue OPTIFIN-Report „Wie Österreich finanziert" auf Basis mehrerer tausend anonymisierter Finanzierungsanfragen. Im ersten Halbjahr 2026, nach dem Ende der KIM-Verordnung, erreicht die Wunschsumme mit rund 255.000 Euro den Höchstwert seit 2019. „Die Menschen passen nicht ihre Wunschsumme an den Markt an, sondern ihr Projekt an die Wunschsumme", sagt OPTIFIN-Geschäftsführer Mario Schantl.

Zwischen West und Ost liegen 125.000 Euro: Vorarlberg fragt im Median 300.000 Euro an, das Burgenland 175.000. Wien liegt mit 250.000 Euro nur im Mittelfeld. Der Umschuldungs-Boom ebbt ab: 2024 war fast jede fünfte Anfrage eine Umschuldung, 2026 nur noch jede achte; der Kaufanteil steigt auf 71 Prozent.

Alle Ergebnisse, Grafiken und die Methodik: www.optifin.at/wie-oesterreich-finanziert - Verwendung mit Quellenangabe OPTIFIN frei.

Der komplette Report online

Alle Ergebnisse, interaktive Grafiken nach Bundesland und die Methodik des OPTIFIN-Reports „Wie Österreich finanziert 2026".

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OPTIFIN GmbH
Mario Schantl
Telefon: 06642146784
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.optifin.at

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