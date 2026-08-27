Aviso: Medieneinladung zur Weinlese am Schwarzenbergplatz mit Bürgermeister Dr. Michael Ludwig

Wien (OTS) -

Alljährlich findet die Weinlese im kleinsten Weingarten Wiens stellvertretend für die rund 600 Hektar bewirtschaftete Rebfläche in der Bundeshauptstadt statt.

Dienstag, 1. September 2026, 10.00 Uhr

Vorgarten des Hauses Schwarzenbergplatz 2, 1010 Wien

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig wird die langjährige Tradition dieser Weinlese mit uns fortsetzen und uns helfen im Vorgarten des Hauses Schwarzenbergplatz 2, 1010 Wien, die Trauben zu lesen.

Hans Schmid und Thomas Podsednik von den Weingütern Mayer am Pfarrplatz und Rotes Haus sowie die Landwirtschaftskammer Wien freuen sich auf Ihr Kommen.