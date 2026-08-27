„Highway to Hofburg”: Doku über Wlaznys Präsidentschaftskandidatur im Kino

Wien (OTS) -

Der Dokumentarfilm „Highway to Hofburg" von David Moser und Philipp Moosbrugger begleitet Dominik Wlazny durch den Bundespräsidentschaftswahlkampf 2022. Ein Punkmusiker will Präsident werden, eine Demokratie ordnet ihn ein.

Die Kamera bleibt nah: in Autos zwischen zwei Terminen, in den Minuten vor und nach Auftritten, in Momenten von Anspannung und Erschöpfung. Wlazny, davor vor allem als Punkmusiker Marco Pogo bekannt, musste sich keine Aufmerksamkeit erarbeiten. Seine Hürde war, politisch ernst genommen zu werden. Sichtbar wird, wie eng der Zugang zur politischen Bühne ist.

„Als wir 2022 begonnen haben, Dominik Wlazny während seiner Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten zu begleiten, interessierte mich weniger die Frage, ob er gewinnen könnte" , erinnert sich Regisseur David Moser. „Mich interessierte, was ein Wahlkampf sichtbar macht, wenn man ihn nicht nur von außen betrachtet."

Premiere ist am 17. September 2026 im Wiener Votiv Kino, zwei Tage nach dem Internationalen Tag der Demokratie. Im Anschluss findet ein moderiertes Gespräch mit Regisseur David Moser, Dominik Wlazny sowie Rebekka Dober, Geschäftsführerin von YEP, statt. Der Abend ist als Anregung einer größeren Debatte über Demokratie, Medienbilder und politische Öffentlichkeit angelegt. Danach folgt eine Kinotour durch die Bundesländer.

Der Film entstand unabhängig von jeglicher Partei- und Personenkommunikation.

Der Reinerlös der Kinotour kommt demokratiefördernden Vereinen zugute.



weitere Infos, Termine und Trailer: https://highwaytohofburg.at

Kinotickets für Presse: [email protected]

Premiere Wien

Datum: 17.09.2026, 20:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Votiv Kino

Währinger Straße 12

1090 Wien

Premiere Steiermark

Datum: 18.09.2026, 18:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: KIZ Royal Kino

Conrad-von-Hötzendorf-Straße 10

8010 Graz

Premiere Oberösterreich

Datum: 21.09.2026, 18:00 Uhr

Ort: Moviemento

OK Platz 1

4020 Linz

Vorführung Freistadt

Datum: 21.09.2026, 20:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Kino Freistadt

Salzgasse 25

4240 Freistadt

Premiere Salzburg

Datum: 22.09.2026, 18:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Stadtkino Hallein

Kuffergasse 2 2

5400 Hallein

Premiere Tirol

Datum: 23.09.2026, 20:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Leokino Innsbruck

Anichstraße 36

6020 Innsbruck

Österreich

Premiere Vorarlberg

Datum: 25.09.2026, 20:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Cinema Dornbirn

Sankt - Martin - Straße 3

6850 Dornbirn

Österreich

Premiere Kärnten

Datum: 28.09.2026, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Stadtkino Villach

10.-Oktober-Straße 1 1

9500 Villach

Vorführung Wien

Datum: 30.09.2026, 20:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Breitenseer Lichtspiele

Breitenseer Straße 21

1140 Wien