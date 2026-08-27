- 27.08.2026, 09:00:33
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„Highway to Hofburg”: Doku über Wlaznys Präsidentschaftskandidatur im Kino
Wien-Premiere am 17. September im Votiv Kino, danach österreichweite Kinotour und Schulvorführungen im Oktober.
Als wir 2022 begonnen haben, Dominik Wlazny während seiner Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten zu begleiten, interessierte mich weniger die Frage, ob er gewinnen könnte"
Der Dokumentarfilm „Highway to Hofburg" von David Moser und Philipp Moosbrugger begleitet Dominik Wlazny durch den Bundespräsidentschaftswahlkampf 2022. Ein Punkmusiker will Präsident werden, eine Demokratie ordnet ihn ein.
Die Kamera bleibt nah: in Autos zwischen zwei Terminen, in den Minuten vor und nach Auftritten, in Momenten von Anspannung und Erschöpfung. Wlazny, davor vor allem als Punkmusiker Marco Pogo bekannt, musste sich keine Aufmerksamkeit erarbeiten. Seine Hürde war, politisch ernst genommen zu werden. Sichtbar wird, wie eng der Zugang zur politischen Bühne ist.
„Als wir 2022 begonnen haben, Dominik Wlazny während seiner Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten zu begleiten, interessierte mich weniger die Frage, ob er gewinnen könnte", erinnert sich Regisseur David Moser.
„Mich interessierte, was ein Wahlkampf sichtbar macht, wenn man ihn nicht nur von außen betrachtet."
Premiere ist am 17. September 2026 im Wiener Votiv Kino, zwei Tage nach dem Internationalen Tag der Demokratie. Im Anschluss findet ein moderiertes Gespräch mit Regisseur David Moser, Dominik Wlazny sowie Rebekka Dober, Geschäftsführerin von YEP, statt. Der Abend ist als Anregung einer größeren Debatte über Demokratie, Medienbilder und politische Öffentlichkeit angelegt. Danach folgt eine Kinotour durch die Bundesländer.
Der Film entstand unabhängig von jeglicher Partei- und Personenkommunikation.
Der Reinerlös der Kinotour kommt demokratiefördernden Vereinen zugute.
weitere Infos, Termine und Trailer: https://highwaytohofburg.at
Kinotickets für Presse: [email protected]
Premiere Wien
Datum: 17.09.2026, 20:00 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Votiv Kino
Währinger Straße 12
1090 Wien
Premiere Steiermark
Datum: 18.09.2026, 18:30 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: KIZ Royal Kino
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 10
8010 Graz
Premiere Oberösterreich
Datum: 21.09.2026, 18:00 Uhr
Ort: Moviemento
OK Platz 1
4020 Linz
Vorführung Freistadt
Datum: 21.09.2026, 20:00 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Kino Freistadt
Salzgasse 25
4240 Freistadt
Premiere Salzburg
Datum: 22.09.2026, 18:30 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Stadtkino Hallein
Kuffergasse 2 2
5400 Hallein
Premiere Tirol
Datum: 23.09.2026, 20:00 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Leokino Innsbruck
Anichstraße 36
6020 Innsbruck
Österreich
Premiere Vorarlberg
Datum: 25.09.2026, 20:00 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Cinema Dornbirn
Sankt - Martin - Straße 3
6850 Dornbirn
Österreich
Premiere Kärnten
Datum: 28.09.2026, 19:30 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Stadtkino Villach
10.-Oktober-Straße 1 1
9500 Villach
Vorführung Wien
Datum: 30.09.2026, 20:30 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Breitenseer Lichtspiele
Breitenseer Straße 21
1140 Wien
Rückfragen & Kontakt
The First Cut Is The Deepest (TFCITD)
Regie
David Moser
Telefon: +43 650 77 38 877
E-Mail: [email protected]
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