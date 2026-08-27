  • 27.08.2026, 09:00:33
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„Highway to Hofburg”: Doku über Wlaznys Präsidentschaftskandidatur im Kino

Wien-Premiere am 17. September im Votiv Kino, danach österreichweite Kinotour und Schulvorführungen im Oktober.

Als wir 2022 begonnen haben, Dominik Wlazny während seiner Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten zu begleiten, interessierte mich weniger die Frage, ob er gewinnen könnte"

David Moser

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Wien (OTS) - 

Der Dokumentarfilm „Highway to Hofburg" von David Moser und Philipp Moosbrugger begleitet Dominik Wlazny durch den Bundespräsidentschaftswahlkampf 2022. Ein Punkmusiker will Präsident werden, eine Demokratie ordnet ihn ein.

Die Kamera bleibt nah: in Autos zwischen zwei Terminen, in den Minuten vor und nach Auftritten, in Momenten von Anspannung und Erschöpfung. Wlazny, davor vor allem als Punkmusiker Marco Pogo bekannt, musste sich keine Aufmerksamkeit erarbeiten. Seine Hürde war, politisch ernst genommen zu werden. Sichtbar wird, wie eng der Zugang zur politischen Bühne ist.

„Als wir 2022 begonnen haben, Dominik Wlazny während seiner Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten zu begleiten, interessierte mich weniger die Frage, ob er gewinnen könnte", erinnert sich Regisseur David Moser. „Mich interessierte, was ein Wahlkampf sichtbar macht, wenn man ihn nicht nur von außen betrachtet."

Premiere ist am 17. September 2026 im Wiener Votiv Kino, zwei Tage nach dem Internationalen Tag der Demokratie. Im Anschluss findet ein moderiertes Gespräch mit Regisseur David Moser, Dominik Wlazny sowie Rebekka Dober, Geschäftsführerin von YEP, statt. Der Abend ist als Anregung einer größeren Debatte über Demokratie, Medienbilder und politische Öffentlichkeit angelegt. Danach folgt eine Kinotour durch die Bundesländer.

Der Film entstand unabhängig von jeglicher Partei- und Personenkommunikation.

Der Reinerlös der Kinotour kommt demokratiefördernden Vereinen zugute.

weitere Infos, Termine und Trailer: https://highwaytohofburg.at
Kinotickets für Presse: [email protected]

Premiere Wien



Datum: 17.09.2026, 20:00 Uhr


Art: Aufführungen/Bühne


Ort: Votiv Kino


Währinger Straße 12

1090 Wien





Premiere Steiermark




Datum: 18.09.2026, 18:30 Uhr


Art: Aufführungen/Bühne


Ort: KIZ Royal Kino


Conrad-von-Hötzendorf-Straße 10

8010 Graz





Premiere Oberösterreich




Datum: 21.09.2026, 18:00 Uhr



Ort: Moviemento


OK Platz 1

4020 Linz





Vorführung Freistadt




Datum: 21.09.2026, 20:00 Uhr


Art: Aufführungen/Bühne


Ort: Kino Freistadt


Salzgasse 25

4240 Freistadt





Premiere Salzburg




Datum: 22.09.2026, 18:30 Uhr


Art: Aufführungen/Bühne


Ort: Stadtkino Hallein


Kuffergasse 2 2

5400 Hallein





Premiere Tirol




Datum: 23.09.2026, 20:00 Uhr


Art: Aufführungen/Bühne


Ort: Leokino Innsbruck


Anichstraße 36

6020 Innsbruck


Österreich



Premiere Vorarlberg




Datum: 25.09.2026, 20:00 Uhr


Art: Aufführungen/Bühne


Ort: Cinema Dornbirn


Sankt - Martin - Straße 3

6850 Dornbirn


Österreich



Premiere Kärnten




Datum: 28.09.2026, 19:30 Uhr


Art: Aufführungen/Bühne


Ort: Stadtkino Villach


10.-Oktober-Straße 1 1

9500 Villach





Vorführung Wien




Datum: 30.09.2026, 20:30 Uhr


Art: Aufführungen/Bühne


Ort: Breitenseer Lichtspiele


Breitenseer Straße 21

1140 Wien





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The First Cut Is The Deepest (TFCITD)
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 David Moser
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