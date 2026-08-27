Thomas Pototschnig verstärkt Complex Pharmaceuticals als Head of Finance

Wien (OTS) -

36 Jahre Erfahrung im Finanzbereich, berufliche Stationen in 16 Ländern auf drei Kontinenten und zahlreiche internationale Führungs- und Transformationsprojekte: Thomas Pototschnig (60) hat in seiner Karriere viele Unternehmensstrukturen kennengelernt. Bei Complex Pharmaceuticals begeistert ihn die Chance ein junges Unternehmen aktiv mit aufzubauen.

In Traiskirchen entsteht derzeit das Produktions- und Verpackungszentrum von Complex Pharmaceuticals. Das 2024 gegründete Unternehmen will mit flexiblen Produktionsmöglichkeiten nicht nur wachsen, sondern auch einen Beitrag zur Versorgungssicherheit und zur Stärkung des Pharmastandorts Europa leisten.

Erfahrung als Stärke im jungen Pharma-Team

Seit Kurzem unterstützt Thomas Pototschnig Complex Pharmaceuticals als Head of Finance. Der 60-jährige Finanzexperte verantwortet sämtliche Finanzagenden und begleitet insbesondere die ERP-Implementierung des jungen Unternehmens. Für Pototschnig ist die neue Aufgabe zugleich eine Rückkehr zu seinen Wurzeln: Nach vielen internationalen Stationen lebt er wieder in Neusiedl am See, wo er maturierte und sich lange ehrenamtlich engagierte. Mit großer Erfahrung, Gelassenheit und spürbarem Gestaltungswillen möchte er Complex Pharmaceuticals effektiv voranbringen.

Pototschnig verfügt über 36 Jahre Erfahrung im Finanzbereich. Seine Karriere führte ihn unter anderem zu Austrian Airlines, Smith & Nephew und PHOENIX Arzneiwarengroßhandlung. Bei Smith & Nephew war er in leitenden Finanzfunktionen für Österreich, Polen sowie Zentral- und Osteuropa tätig und begleitete mehrere SAP-Einführungen und internationale Transformationsprojekte. Bei PHOENIX leitete er Finanzbuchhaltung und Controlling und verantwortete als Prokurist die Finanzagenden mehrerer Gesellschaften. Seine umfassende Finanz-Expertise verbindet der MBA-Absolvent mit einem besonderen Engagement für die persönliche Förderung von Mitarbeiter:innen.

Gestaltungsfreude trifft Wachstumsziele

„Unser Anspruch ist es, Complex Pharmaceuticals von Beginn an auf höchstem professionellem Niveau aufzubauen. Thomas Pototschnig bringt genau die Erfahrung mit, die wir dafür brauchen. Er schafft resiliente Finanzstrukturen und sorgt dafür, dass unsere Systeme mit dem Unternehmen mitwachsen können.“, betont Christoph Reinwald, General Manager von Complex Pharmaceuticals, überzeugt.

Für Thomas Pototschnig liegt der besondere Reiz seiner neuen Aufgabe bei Complex Pharmaceuticals in der Zusammenarbeit mit einer jungen, hochmotivierten Generation: „Ein Produktionsunternehmen auf der grünen Wiese mitaufzubauen, ist für mich eine wundervolle Aufgabe. In meiner jetzigen Karrierephase empfinde ich dieses Projekt fast als Geschenk. Die Zusammenarbeit mit den weit jüngeren Kolleg:innen ist inspirierend. Sie halten mich jung, und ich kann im Gegenzug meine Erfahrung weitergeben.“