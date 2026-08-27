Joh. Loetz Witwe: Ein neues Kapitel für eine österreichische Ikone der Glaskunst

Wien (OTS) -

Die Geschichte von Joh. Loetz Witwe wird fortgeschrieben. Die 1836 gegründete und international bekannte Glasmanufaktur beginnt unter dem Namen Joh. Loetz Witwe GmbH in Wien ein neues Kapitel.

Um 1900 gehörte Loetz zu den bedeutenden Namen der europäischen Glaskunst. Die Manufaktur wurde bei internationalen Weltausstellungen mehrfach ausgezeichnet und arbeitete mit Gestaltern der Wiener Moderne zusammen. Besonders ihre irisierenden Jugendstilgläser machten Loetz international bekannt. Historische Arbeiten befinden sich heute in bedeutenden Museumssammlungen weltweit.

190 Jahre nach der Gründung wird dieses Erbe nun zum Ausgangspunkt für neue Entwürfe. Joh. Loetz Witwe verbindet die historische Auseinandersetzung mit Farbe, Licht und Oberfläche mit zeitgenössischem Design. Historische Stücke sollen dabei nicht reproduziert, sondern die experimentelle Haltung von Loetz in die Gegenwart übertragen werden.

„Wir wollen Loetz nicht als historische Marke konservieren. Die Geschichte soll die Grundlage für ein neues Kapitel bilden – mit Objekten, die aus der Tradition von Loetz entstehen und zugleich unserer Zeit angehören.“

Die erste neue Kollektion von Joh. Loetz Witwe wird im Herbst 2026 vorgestellt.