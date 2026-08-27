Kohl > Partner präsentiert erste Hotellerie-Benchmarks für das Bilanzjahr 2025

Innsbruck (OTS) -

Das Tourismusberatungsunternehmen Kohl > Partner hat die ersten Tourismusbenchmarks der Hotellerie für das Bilanzjahr 2025 von über 300 Betrieben veröffentlicht. Die Auswertung umfasst 14 Betriebstypen und zeigt folgende zentrale Entwicklungen.

Die Preisdurchsetzung ist branchenweit um rund 4,2 Prozent gestiegen und bleibt damit der wichtigste Ergebnishebel. Die Auslastung blieb leicht positiv, fiel jedoch je nach Betriebstyp sehr unterschiedlich aus. Die Zusatzumsätze im Wellness- und Getränkebereich bleiben weiterhin schwach. Gäste konsumieren weniger außerhalb der inkludierten Leistungen, was betriebswirtschaftlich zunehmend relevant wird.

Auf der Kostenseite zeigt sich erstmals eine Verbesserung bei der Mitarbeiterkostenquote. Die Energiekostenquoten haben sich leicht verbessert, die Instandhaltungsquoten steigen wieder an. Ein Zeichen dafür, dass Betriebe nach Jahren der Zurückhaltung wieder mehr in die Substanz investieren. Das Zusammenspiel aus verbesserter Erlösseite und differenzierter Kostenentwicklung zeigt sich beim GOP pro Zimmer, der sich 2025 leicht positiv entwickelt.

Gleichzeitig wächst die Spreizung zwischen starken und schwachen Betrieben weiter. Das Top-Quartil liegt bei einzelnen Kennzahlen bereits wieder über dem Niveau von 2019. Das schwächere Ende verliert weiter an Boden. „2025 ist die neue Realität. Wer jetzt nichts ändert, wird langfristig verlieren", betont Stefan Brida, Controlling-Experte von Kohl > Partner.