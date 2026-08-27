  • 27.08.2026, 08:00:32
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TERMINAVISO: Alpine Hospitality Inside – Masterclass am 24. November 2026 in Salzburg

Prodinger Tourismusberatung lädt zum Praktikerseminar für zukunftsfähige Hotelimmobilien

Wien (OTS) - 

Am Dienstag, den 24. November 2026, veranstalten die beiden Initiatoren Thomas Reisenzahn und Marco Riederer im Hotel Hubertushof in Anif bei Salzburg die „Alpine Hospitality Inside – Masterclass“. Im Mittelpunkt des eintägigen Praktikerseminars steht die Frage, wie Hotelimmobilien im alpinen Raum heute erfolgreich entwickelt, finanziert, modernisiert und langfristig im Wert gesichert werden können.

Steigende Bau- und Finanzierungskosten, veränderte Gästebedürfnisse, neue Betreiberkonzepte sowie hohe Anforderungen an Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit stellen Eigentümer und Entwickler vor zunehmend komplexe Entscheidungen. Die Masterclass verbindet deshalb Strategie, Wirtschaftlichkeit, Architektur, Finanzierung und Immobilienwert und zeigt anhand konkreter Praxisbeispiele, worauf es bei zukunftsfähigen Hotelprojekten ankommt.

Thematische Schwerpunkte sind unter anderem Benchmarks und Renditen, Positionierung und Nachfrageentwicklung, nachhaltige Wertsteigerung, Businessplan und Architektur sowie Finanzierung, Resilienz und Bankfähigkeit. Den Abschluss bildet eine Paneldiskussion unter dem Titel „Von der Idee zur finanzierungsfähigen Hotelimmobilie“.

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Eigentümer, Betreiber, Nachfolger, Hoteliers, Projektentwickler, Banken, Investoren, Architekten, Planer und Führungskräfte der alpinen Ferienhotellerie.

  • Termin: Di., 24. November 2026
  • Ort: Hotel Hubertushof, Alpenstraße 110, 5081 Anif
  • Teilnahmegebühr: EUR 380,- zzgl USt. (inkl. Praxis-Seminarunterlagen)

Weitere Informationen finden Sie im vorläufigen Programm.

Alpine Hospitality Inside

Prodinger Tourismusberatung lädt zum Praktikerseminar für zukunftsfähige Hotelimmobilien

Rückfragen & Kontakt

Prodinger Tourismusberatung
Thomas Reisenzahn
Telefon: +43 1 890 730 9
E-Mail: [email protected]

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